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    «Дешевле никто не поедет». Крымские таксисты взвинтили цены вдвое

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    48 комментариев

    Службы такси в Крыму резко увеличили цены на фоне приостановки железнодорожного сообщения на полуострове.

    Как сообщили «Фонтанке» 16 августа по телефону операторы, в машине эконом-класса доехать из Симферополя до Владиславовки, из которой временно будут ходить все поезда «на материк», будет стоить 3000 рублей, в комфорте (как правило, это предполагает наличие кондиционера) — 3500. Тем временем на сайтах таксистов цены по этому направлению указываются «от 1200 рублей». На вопрос о таком расхождении реальности и ожидания оператор заявила: «Ну вы же сами знаете, что происходит. К тому же пробки, машин осталось мало. Меньше чем за 3000 вас никто сейчас не повезет».

    Железнодорожное сообщение на территории Крыма было нарушено утром 16 августа после серии взрывов в районе Джанкоя. ФГУП «Крымская железная дорога» сообщило, что как минимум сегодня все поезда будут следовать только до и из Владиславовки — небольшого села в 100 км от Симферополя и в 10 км от Феодосии. Железнодорожники обещают обеспечить пассажиров автобусами, но все же просят по возможности самим добираться до станции.

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    Комментарии 48

    MrPegge16 Авг 2022 в 16:32
    Авиабилеты в Турцию так же около космически стоят. Но если сидеть в бункере безвылазно, то и пофиг.
    +4−0
    NoName123416 Авг 2022 в 16:22
    Погодите ка…
    Это же как сказал президент-мы ещё ничего не начинали
    +4−0
    Марти МакФлай16 Авг 2022 в 16:21
    Почему-то вспомнилось, как после теракта в петербургском метро водители бесплатно пассажиров подвозили.
    +3−1
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