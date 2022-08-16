«Дешевле никто не поедет». Крымские таксисты взвинтили цены вдвое

Службы такси в Крыму резко увеличили цены на фоне приостановки железнодорожного сообщения на полуострове.

Как сообщили «Фонтанке» 16 августа по телефону операторы, в машине эконом-класса доехать из Симферополя до Владиславовки, из которой временно будут ходить все поезда «на материк», будет стоить 3000 рублей, в комфорте (как правило, это предполагает наличие кондиционера) — 3500. Тем временем на сайтах таксистов цены по этому направлению указываются «от 1200 рублей». На вопрос о таком расхождении реальности и ожидания оператор заявила: «Ну вы же сами знаете, что происходит. К тому же пробки, машин осталось мало. Меньше чем за 3000 вас никто сейчас не повезет».