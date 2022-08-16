Крымские железнодорожники просят пассажиров самостоятельно добираться из Симферополя до Феодосии. «На материк» их повезут пока только оттуда

Телеграм-канал ФГУП «Крымская железная дорога» опубликовал изменения в расписании поездов, которые следуют в Симферополь, Севастополь и Евпаторию. До дальнейших изменений они туда не поедут.
«Отправление пассажиров до станции Владиславовка организовано автобусами с железнодорожного вокзала Симферополь. Отправление от башни с часами. На месте работают координаторы. Автобусы будут отправляться по мере заполнения, — говорится в заявлении. — По возможности просим пользоваться личным автотранспортом до Владиславовки».
Главными железнодорожными воротами Крыма временно становится малюсенькое село Владиславовка — в 10 км от Феодосии. Только оттуда и только туда пока будут ходить поезда. Это касается как минимум семи пар поездов: в/из Смоленска, Москвы и Мурманска.
Поезд № 180 Евпатория — Петербург также будет отправляться из Владиславовки. Кстати, сегодня утром петербургский поезд в Евпаторию уже выгружался на этой станции. Организованную группу детей, которая ехала в санатории, накормили завтраком, дали воды и обещали отвезти куда надо на автобусах.
Когда именно изменится этот порядок, неизвестно. Крымские власти отчитались о восстановлении путей в районе утреннего взрыва, но когда будет открыто движение, пока неясно.