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    Крымские железнодорожники просят пассажиров самостоятельно добираться из Симферополя до Феодосии. «На материк» их повезут пока только оттуда

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    28 комментариев

    Телеграм-канал ФГУП «Крымская железная дорога» опубликовал изменения в расписании поездов, которые следуют в Симферополь, Севастополь и Евпаторию. До дальнейших изменений они туда не поедут.

    «Отправление пассажиров до станции Владиславовка организовано автобусами с железнодорожного вокзала Симферополь. Отправление от башни с часами. На месте работают координаторы. Автобусы будут отправляться по мере заполнения, — говорится в заявлении. — По возможности просим пользоваться личным автотранспортом до Владиславовки».

    Главными железнодорожными воротами Крыма временно становится малюсенькое село Владиславовка — в 10 км от Феодосии. Только оттуда и только туда пока будут ходить поезда. Это касается как минимум семи пар поездов: в/из Смоленска, Москвы и Мурманска.

    Поезд № 180 Евпатория — Петербург также будет отправляться из Владиславовки. Кстати, сегодня утром петербургский поезд в Евпаторию уже выгружался на этой станции. Организованную группу детей, которая ехала в санатории, накормили завтраком, дали воды и обещали отвезти куда надо на автобусах.

    Когда именно изменится этот порядок, неизвестно. Крымские власти отчитались о восстановлении путей в районе утреннего взрыва, но когда будет открыто движение, пока неясно.

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    Комментарии 28

    Znatok7816 Авг 2022 в 16:42
    Тут недавно кто-то заявлял про расширение географии спецоперации после поставки украинцам вооружений дальнего действия...судя по всему, что-то опять пошло не в ту сторону...
    +2−0
    Эд Хэммет16 Авг 2022 в 16:39
    Это как же понимать? Они там в Крыму все обкурились, кидают окурки где ни попадя, и они падают на склады боеприпасов? А потом взрывы гремят по-всюду?
    +0−0
    Иван Хмельницкий16 Авг 2022 в 15:56
    Вот тебе и Крымнаш....
    +4−0
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