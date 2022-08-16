Крымские железнодорожники просят пассажиров самостоятельно добираться из Симферополя до Феодосии. «На материк» их повезут пока только оттуда

Телеграм-канал ФГУП «Крымская железная дорога» опубликовал изменения в расписании поездов, которые следуют в Симферополь, Севастополь и Евпаторию. До дальнейших изменений они туда не поедут.

«Отправление пассажиров до станции Владиславовка организовано автобусами с железнодорожного вокзала Симферополь. Отправление от башни с часами. На месте работают координаторы. Автобусы будут отправляться по мере заполнения, — говорится в заявлении. — По возможности просим пользоваться личным автотранспортом до Владиславовки».