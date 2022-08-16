Госпитализация ковидных больных в Петербурге за сутки взлетела на 271%

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге и России 16 августа рекордов не продемонстрировала, а вот госпитализация выглядит пугающе. Правда, надо учесть, что сегодняшняя статистика — это цифры за вчера, когда больницы заработали в обычном режиме после выходных.



В Петербурге, по данным оперштаба, за минувшие сутки выявлено 3 776 новых случаев COVID-19 ( 3 782 накануне), подтверждено 11 смертей (столько же накануне). Госпитализированы были 304 человека, что на 271 % , то есть почти втрое больше, чем накануне (112). По заболеваемости и госпитализации город занимает второе место в России, на первом Москва ( 5 330 и 419 соответственно).

