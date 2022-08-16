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    COVID-19

    Госпитализация ковидных больных в Петербурге за сутки взлетела на 271%

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    5 комментариев

    Заболеваемость коронавирусом в Петербурге и России 16 августа рекордов не продемонстрировала, а вот госпитализация выглядит пугающе. Правда, надо учесть, что сегодняшняя статистика — это цифры за вчера, когда больницы заработали в обычном режиме после выходных.

    В Петербурге, по данным оперштаба, за минувшие сутки выявлено 3 776 новых случаев COVID-19 (3 782 накануне), подтверждено 11 смертей (столько же накануне). Госпитализированы были 304 человека, что на 271 %, то есть почти втрое больше, чем накануне (112). По заболеваемости и госпитализации город занимает второе место в России, на первом Москва (5 330 и 419 соответственно).

    Скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф»
    Скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф»
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    В целом по России зафиксировано 23 909 новых случаев коронавируса за сутки (25 273 накануне), 59 смертей (53). Госпитализировано 3 411 человек, что на 115,7 % больше, чем накануне. Выписано в связи с выздоровлением 20 583 человека (на 33,6 % больше).

    Заболеваемость коронавирусом в стране растёт в последние недели. Вчера Смольный сообщил, что в Петербурге осталось только 24 свободные коронавирусные койки. Комитет по здравоохранению успокоил: нехватки не будет, возможность разворачивать при необходимости новые койки есть. Тем временем один из российских регионов уже возвращает обязательный масочный режим.

    Скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф»
    Скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф»

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    Комментарии 5

    AlexZZZ16 Авг 2022 в 12:57
    Ого... Ф. уже удаляет комменты когда их критикуешь.... Дожили.
    +0−0
    26701132816 Авг 2022 в 12:57
    для кого пугающие- кто намордник не покупает и жижу не колет- или для тех кто бабки теряет на прозрении народа...
    +0−0
    Фома Неверующий16 Авг 2022 в 12:20
    Чую к сентябрю заставят сдуть пыль с намордников!
    +0−0
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