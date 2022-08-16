Госпитализация ковидных больных в Петербурге за сутки взлетела на 271%

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге и России 16 августа рекордов не продемонстрировала, а вот госпитализация выглядит пугающе. Правда, надо учесть, что сегодняшняя статистика — это цифры за вчера, когда больницы заработали в обычном режиме после выходных.
В Петербурге, по данным оперштаба, за минувшие сутки выявлено
В целом по России зафиксировано
Заболеваемость коронавирусом в стране растёт в последние недели. Вчера Смольный сообщил, что в Петербурге осталось только 24 свободные коронавирусные койки. Комитет по здравоохранению успокоил: нехватки не будет, возможность разворачивать при необходимости новые койки есть. Тем временем один из российских регионов уже возвращает обязательный масочный режим.