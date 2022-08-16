Шевчука оштрафовали за дискредитацию армии: новости вокруг спецоперации за 16 августа

Протокол на лидера группы ДДТ составили после его высказывания на концерте в Уфе Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 16 августа.

Суд признал Шевчука виновным в дискредитации ВС РФ

Суд в Уфе признал лидера группы ДДТ Юрия Шевчука виновным в дискредитации ВС РФ. Ему назначили штраф в 50 тысяч рублей. Сторона защиты настаивала на невиновности артиста, а сам он передал заявление, что уважает Российскую армию и никого не дискредитировал. Адвокат музыканта Александр Передрук заявил, что будет обжаловать решение суда.

Напомним, протокол о дискредитации ВС РФ на Шевчука составили после майского концерта в Уфе, где музыкант высказался по поводу значения слова «родина». Материалы с делом Юрия Шевчука несколько раз передавались из Уфы в Петербург и наоборот.

Полеты на юг всё еще под запретом Одиннадцать аэропортов юга и центральной части России по-прежнему закрыты. Запрет на полеты продлен до 23 августа 2022-го. Ограничение касается аэропортов в городах Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Производитель шоколада Lindt & Sprüngli уходит из России Швейцарский производитель шоколада Lindt решил полностью уйти с российского рынка. Ранее, 9 марта, компания сообщила о закрытии восьми магазинов в России и приостановила поставки.

— Вслед за своим объявлением от 9 марта 2022 года группа Lindt & Sprüngli решила покинуть российский рынок. Мы будем поддерживать наших сотрудников в России и действовать в соответствии с местными правилами, — говорится в сообщении компании. Финляндия сократит выдачу туристических виз россиянам Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна подготовила механизм по ограничению выдачи виз россиянам, согласно которому будет сокращено количество обычных туристических виз. — Приоритет будет отдаваться путешествующим по семейным обстоятельствам, учебе или работе, — сообщил министр.

По его словам, Евросоюзу нужно определить единую позицию по этому вопросу. Пока же выдачу виз ограничивают лишь некоторые страны.