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    Пожар в районе Джанкоя локализован. Медики рассказали о пострадавших

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    4 комментария

    Пожар в районе Джанкоя локализован. Нарушения электроснабжения потребителей нет, сообщает Минэнерго России в своём телеграм-канале.

    16 августа около 6 часов утра на складе рядом с селом Майское в Джанкойском районе Крыма произошла детонация боеприпасов. Сообщалось о пожаре на трансформаторной подстанции. Глава Крыма проинформировал о двух пострадавших из-за детонации среди гражданского населения: один мужчина получил осколочное ранение, ещё одного придавило стенкой.

    Состояние одного пострадавшего — средней тяжести, второго — легкое, передаёт РИА Новости со ссылкой на минздрав Крыма.

    Жителей эвакуируют за пятикилометровую зону, вывезены уже более 2 тысяч человек. Дороги перекрыты.

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    Комментарии 4

    Игoрь16 Авг 2022 в 10:45
    Хорошо, что склад был обвалован
    +1−0
    27751046616 Авг 2022 в 10:34
    Ну куряги, пора уже запретить курение.
    +0−0
    Софокл Аристархович'16 Авг 2022 в 10:16
    Что-то часто детонирует...
    То Новофедоровка, теперь - под Джанкоем...
    Сразу вспоминается: "У Шпака - магнитофон, у посла - медальон!.."
    +4−0
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