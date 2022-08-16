Пожар в районе Джанкоя локализован. Медики рассказали о пострадавших

Пожар в районе Джанкоя локализован. Нарушения электроснабжения потребителей нет, сообщает Минэнерго России в своём телеграм-канале.
16 августа около 6 часов утра на складе рядом с селом Майское в Джанкойском районе Крыма произошла детонация боеприпасов. Сообщалось о пожаре на трансформаторной подстанции. Глава Крыма проинформировал о двух пострадавших из-за детонации среди гражданского населения: один мужчина получил осколочное ранение, ещё одного придавило стенкой.
Состояние одного пострадавшего — средней тяжести, второго — легкое, передаёт РИА Новости со ссылкой на минздрав Крыма.
Жителей эвакуируют за пятикилометровую зону, вывезены уже более 2 тысяч человек. Дороги перекрыты.