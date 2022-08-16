    Пробки

    4/10

    usd61.37eur62.51
    Повестки-то настоящиеКак получить узбекскую VisaНужна ли вакцинаОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    «Субару» на КАД отправил «Шкоду» в полёт, среди пострадавших — дети. Третий водитель сбежал

    5936
    3 комментария

    Четыре человека — двое взрослых и двое детей — пострадали в ДТП на КАД в Московском районе Петербурга.

    По данным «Фонтанки», 15 августа около 18 часов на участке внешнего кольца между Таллинским и Пулковским шоссе 28-летний житель Ивангорода на «Субару Форестере» догнал в правом ряду «Шкоду Рапид». Она, потеряв управление, полетела через всю проезжую часть и в левом ряду ударила «Форд Фокус».

    Все пострадавшие — из «Шкоды». Это 26-летний водитель-петербуржец и его пассажирки из Архангельска, 64-летняя женщина и две девочки — 11 и 7 лет. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

    Загадкой остаётся личность водителя «Форда». Несмотря на то, что вины в ДТП на нём нет, он с места аварии скрылся, бросив машину.

    Про предполагаемого виновника известно, что в этом году его один раз привлекали к административной ответственности за нарушение правил использования ремней безопасности и мотошлема.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    Arh17816 Авг 2022 в 10:10
    Банально таксист - за "брата" работает по 20 часов в сутки.
    У нас 30% таких, а половина без прав и документов.
    +0−0
    Виктор Степанович16 Авг 2022 в 09:52
    Про водителя Форда интересно, то ли угонщик, то ли ....
    +0−0
    chip116 Авг 2022 в 08:56
    У водилы форда память предков на уровне инстинкта, при любой непонятной ситуации - беги в лес!)
    +3−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close