«Субару» на КАД отправил «Шкоду» в полёт, среди пострадавших — дети. Третий водитель сбежал

Четыре человека — двое взрослых и двое детей — пострадали в ДТП на КАД в Московском районе Петербурга.



По данным «Фонтанки», 15 августа около 18 часов на участке внешнего кольца между Таллинским и Пулковским шоссе 28-летний житель Ивангорода на «Субару Форестере» догнал в правом ряду «Шкоду Рапид». Она, потеряв управление, полетела через всю проезжую часть и в левом ряду ударила «Форд Фокус».



Все пострадавшие — из «Шкоды». Это 26-летний водитель-петербуржец и его пассажирки из Архангельска, 64-летняя женщина и две девочки — 11 и 7 лет. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

