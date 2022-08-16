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    Под завалами ТЦ в Ереване нашли тело ребёнка, погибших всё больше

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    В Ереване выросло число погибших в результате взрыва на оптовом рынке «Сурмалу» (его также называют торговым центром). Теперь жертв — 15 человек. Среди них есть ребёнок.

    «В результате поисково-спасательных работ обнаружены тела 15 погибших. Личности девяти из них, в том числе ребенка, пока не установлены», — цитирует 16 августа РИА Новости сообщение МЧС Армении.

    Пожар начался 14 августа около 13 часов. Предположительно, там взорвался магазин пиротехники. К утру понедельника погибшими числились 6 человек, 16 — пропавшими без вести. Днём 15 августа в МЧС Армении заявили, что пожар потушен, но остаются дымящиеся очаги, которые могут вспыхнуть в любой момент. По предварительным данным посольства РФ в Армении, россиян среди пострадавших нет.

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