Загадочный курган Туннуг показал петербургским археологам «грустные смайлики»

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Металлический диск чуть меньше ладони. Одна сторона гладкая, другая с узорами, в отверстие по центру продевалась верёвочка, чтобы эта важная вещь не потерялась. Перед вами — зеркало, которому десятки сотен лет.

Петербургские археологи из Института истории материальной культуры под эгидой Русского географического общества летом 2022 года продолжили изучение раннескифского памятника Туннуг в Туве. «Фонтанка» побывала на месте раскопок.



Этот курган был сложен почти 3 тысячи лет назад, в самом конце IX века до н.э., когда скифская культура только начала зарождаться. Кочевники оседлали коней, научились ковать оружие из бронзы, а затем и железа и стали украшать свои вещи изображениями диких животных — скифский звериный стиль хорошо знаком посетителям Эрмитажа. И важный момент: общество в то время становится более сложно организованным, потому что без вертикальной структуры невозможно объединить людей для создания настолько монументального сооружения — кургана диаметром более 100 метров в труднодоступном месте.

Фото предоставлено Тимуром Садыковым Поделиться Поделиться





«Наиболее вероятно, что это всё-таки погребение не то чтобы царя, царства здесь не было как такового, но какого-то большого вождя, который смог подчинить много окрестных племён, потому что другим способом объяснить возможность такой грандиозной постройки сложно. То есть это был человек, обладавший огромной властью. В центре, видимо, будет его погребение, и это погребальный памятник в честь него. Но как и все памятники этого времени, это не просто погребение, а место, в котором происходят впоследствии какие-то ритуалы», — рассказал «Фонтанке» начальник Азиатской номадической экспедиции ИИМК РАН Тимур Садыков 15 августа, в День археолога.



Туннуг (археологи назвали памятник по имени ближайшей реки) находится в так называемой Долине царей.

«Здесь много очень больших курганов, которые относятся к раннескифскому времени, — рассказывает Тимур Садыков. — Не обязательно эти цари жили здесь. Это именно место, где происходят какие-то важные ритуалы. Мы исследуем памятник Туннуг, который тоже входит в эту долину царей, но занимает в ней очень странное место, он находится на другом берегу реки Уюк в заболоченной местности. И почему он здесь расположен, как так получилось — это дополнительный интересный вопрос, ещё одна загадка этого памятника».



Исследования кургана ведутся с 2017 года, к настоящему моменту раскопано чуть меньше половины. Сначала археологи разбирают периферийные участки, и только потом примутся за центральный, где может располагаться главное захоронение, так называемое царское. Пока же найдены более 100 погребений начала нашей эры и даже более поздних — средневековых. Дело в том, что после того, как курган был насыпан, скифы, а затем и жившие после них народы продолжали использовать его в ритуальных целях, в том числе для похорон.



Фото предоставлено Тимуром Садыковым Поделиться Поделиться





«Это место продолжало оставаться важным, знаковым ещё долгие тысячелетия после постройки кургана. Здесь в начале нашей эры распространена кокэльская археологическая культура. А в Средневековье здесь появляются древние тюрки с обрядом погребения с конём. Также древние кыргызы, судя по всему, использовали этот памятник для своих нужд», — говорит начальник экспедиции.

В этом сезоне сделано несколько важных находок. Псалий — фрагмент лошадиной упряжи. Их сохранилось немного, а такого типа псалиев прежде вообще не находили. Это показательный элемент для археолога, по нему часто можно определить, с какой именно культурой мы имеем дело.



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В одном из дополнительных погребений сохранилась гривна — украшение наподобие ожерелья.

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Уже упоминавшееся зеркало похоже на китайские изделия того времени, но скорее всего, оно местного производства.

Фото участника экспедиции Артёма Поделиться Поделиться





Каменная стела с изображением «грустного лица» — для чего она использовалась и что означает, точно неизвестно.



Фото предоставлено Тимуром Садыковым Фото предоставлено Тимуром Садыковым Поделиться Поделиться





У памятника есть ещё несколько загадок. В Долине царей все курганы расположены примерно на одной линии и на высокой речной террасе, но Туннуг — исключение. Он находится в стороне, в заболоченной пойме реки, на подвижных почвах с вечной мерзлотой. Совершенно непонятно, почему значимое сооружение было построено в таком труднодоступном месте — за этим может стоять какая-то особая идея.



Схема предоставлена Тимуром Садыковым Поделиться Поделиться





«Курган сложен как из глины, из дерева, так и из камня, и всё это грандиозное количество камня было принесено откуда-то, и пока мы не знаем даже источников этого камня, ближайшая гора состоит из другой породы. И вот эти грандиозные затраченные усилия — это очень впечатляет», — признаётся Тимур Садыков.



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