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    Наука

    Загадочный курган Туннуг показал петербургским археологам «грустные смайлики»

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    Как вы думаете, что это такое? Аналогичной современной вещью вы пользуетесь каждый день.

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    Металлический диск чуть меньше ладони. Одна сторона гладкая, другая с узорами, в отверстие по центру продевалась верёвочка, чтобы эта важная вещь не потерялась. Перед вами — зеркало, которому десятки сотен лет.

    Петербургские археологи из Института истории материальной культуры под эгидой Русского географического общества летом 2022 года продолжили изучение раннескифского памятника Туннуг в Туве. «Фонтанка» побывала на месте раскопок.

    Этот курган был сложен почти 3 тысячи лет назад, в самом конце IX века до н.э., когда скифская культура только начала зарождаться. Кочевники оседлали коней, научились ковать оружие из бронзы, а затем и железа и стали украшать свои вещи изображениями диких животных — скифский звериный стиль хорошо знаком посетителям Эрмитажа. И важный момент: общество в то время становится более сложно организованным, потому что без вертикальной структуры невозможно объединить людей для создания настолько монументального сооружения — кургана диаметром более 100 метров в труднодоступном месте.

    Фото предоставлено Тимуром Садыковым
    Фото предоставлено Тимуром Садыковым
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    «Наиболее вероятно, что это всё-таки погребение не то чтобы царя, царства здесь не было как такового, но какого-то большого вождя, который смог подчинить много окрестных племён, потому что другим способом объяснить возможность такой грандиозной постройки сложно. То есть это был человек, обладавший огромной властью. В центре, видимо, будет его погребение, и это погребальный памятник в честь него. Но как и все памятники этого времени, это не просто погребение, а место, в котором происходят впоследствии какие-то ритуалы», — рассказал «Фонтанке» начальник Азиатской номадической экспедиции ИИМК РАН Тимур Садыков 15 августа, в День археолога.

    Туннуг (археологи назвали памятник по имени ближайшей реки) находится в так называемой Долине царей.

    «Здесь много очень больших курганов, которые относятся к раннескифскому времени, — рассказывает Тимур Садыков. — Не обязательно эти цари жили здесь. Это именно место, где происходят какие-то важные ритуалы. Мы исследуем памятник Туннуг, который тоже входит в эту долину царей, но занимает в ней очень странное место, он находится на другом берегу реки Уюк в заболоченной местности. И почему он здесь расположен, как так получилось — это дополнительный интересный вопрос, ещё одна загадка этого памятника».

    Исследования кургана ведутся с 2017 года, к настоящему моменту раскопано чуть меньше половины. Сначала археологи разбирают периферийные участки, и только потом примутся за центральный, где может располагаться главное захоронение, так называемое царское. Пока же найдены более 100 погребений начала нашей эры и даже более поздних — средневековых. Дело в том, что после того, как курган был насыпан, скифы, а затем и жившие после них народы продолжали использовать его в ритуальных целях, в том числе для похорон.

    Фото предоставлено Тимуром Садыковым
    Фото предоставлено Тимуром Садыковым
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    «Это место продолжало оставаться важным, знаковым ещё долгие тысячелетия после постройки кургана. Здесь в начале нашей эры распространена кокэльская археологическая культура. А в Средневековье здесь появляются древние тюрки с обрядом погребения с конём. Также древние кыргызы, судя по всему, использовали этот памятник для своих нужд», — говорит начальник экспедиции.

    В этом сезоне сделано несколько важных находок. Псалий — фрагмент лошадиной упряжи. Их сохранилось немного, а такого типа псалиев прежде вообще не находили. Это показательный элемент для археолога, по нему часто можно определить, с какой именно культурой мы имеем дело.

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    В одном из дополнительных погребений сохранилась гривна — украшение наподобие ожерелья.

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    Уже упоминавшееся зеркало похоже на китайские изделия того времени, но скорее всего, оно местного производства.

    Фото участника экспедиции Артёма
    Фото участника экспедиции Артёма
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    Каменная стела с изображением «грустного лица» — для чего она использовалась и что означает, точно неизвестно.

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    У памятника есть ещё несколько загадок. В Долине царей все курганы расположены примерно на одной линии и на высокой речной террасе, но Туннуг — исключение. Он находится в стороне, в заболоченной пойме реки, на подвижных почвах с вечной мерзлотой. Совершенно непонятно, почему значимое сооружение было построено в таком труднодоступном месте — за этим может стоять какая-то особая идея.

    Схема предоставлена Тимуром Садыковым
    Схема предоставлена Тимуром Садыковым
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    «Курган сложен как из глины, из дерева, так и из камня, и всё это грандиозное количество камня было принесено откуда-то, и пока мы не знаем даже источников этого камня, ближайшая гора состоит из другой породы. И вот эти грандиозные затраченные усилия — это очень впечатляет», — признаётся Тимур Садыков.

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    Фото предоставлено Тимуром Садыковым
    Фото предоставлено Тимуром Садыковым
    Фото предоставлено Тимуром Садыковым
    Фото предоставлено Тимуром Садыковым
    Фото участника экспедиции Артёма
    Фото участника экспедиции Артёма
    Схема предоставлена Тимуром Садыковым
    Схема предоставлена Тимуром Садыковым

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