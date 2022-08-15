В ДНР огласили обвинение иностранным наемникам. Троим грозит смертная казнь

Суд в Донецкой народной республике огласил обвинение пятерым иностранцам, которые, по мнению следствия, воевали на стороне Украины в качестве наемников. Об этом 15 августа сообщает РИА Новости.
Матиасу Густавссону (Швеция), Векославу Пребегу (Хорватия) и Джону Хардингу (Британия) вменяют участие в военных действиях в качестве наемников и обучение для насильственного захвата власти. Им грозит наказание вплоть до смертной казни.
Эндрю Хилла (Британия) обвиняют только в участии в боевых действиях в качестве наемника, а его соотечественника Дилана Хила – в вербовке наемников.
С выдвинутыми обвинениями никто из них не согласился. В понедельник в суде были заслушаны показания свидетелей и материалы дела. Следующее заседание состоится в октябре.
В ДНР к смертной казни приговорены граждане Великобритании Шон Пиннер и Эден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим, которые воевали на стороне Украины. 12 июля глава республики Денис Пушилин указом отменил мораторий на расстрел. Он сообщил, что боевиков казнят в случае отклонения их апелляций.