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    Боевые действия на Украине

    В ДНР огласили обвинение иностранным наемникам. Троим грозит смертная казнь

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    Суд в Донецкой народной республике огласил обвинение пятерым иностранцам, которые, по мнению следствия, воевали на стороне Украины в качестве наемников. Об этом 15 августа сообщает РИА Новости.

    Матиасу Густавссону (Швеция), Векославу Пребегу (Хорватия) и Джону Хардингу (Британия) вменяют участие в военных действиях в качестве наемников и обучение для насильственного захвата власти. Им грозит наказание вплоть до смертной казни.

    Эндрю Хилла (Британия) обвиняют только в участии в боевых действиях в качестве наемника, а его соотечественника Дилана Хила – в вербовке наемников.

    С выдвинутыми обвинениями никто из них не согласился. В понедельник в суде были заслушаны показания свидетелей и материалы дела. Следующее заседание состоится в октябре.

    В ДНР к смертной казни приговорены граждане Великобритании Шон Пиннер и Эден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим, которые воевали на стороне Украины. 12 июля глава республики Денис Пушилин указом отменил мораторий на расстрел. Он сообщил, что боевиков казнят в случае отклонения их апелляций.

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