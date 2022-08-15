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    «Руки-загребуки» и «Газик-магазик». Какие бренды переименовались в России, а какие только шутят

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    1 комментарий

    Неожиданный ход компании Wildberries, на сайте которой теперь красуется название «Ягодки», послужил поводом для шуток коллег. Интернет-магазин Ozon уверяет, что менять имя не будет, но все равно предлагает выбрать себе подходящее название.

    В списке претендентов — «Озончик», «Кислородик», «Газик-магазик», «Озонзонзон», «Руки-загребуки», «Озоныч», «Газики» и «Озонофф». Компания просит покупателей «голосовать сердцем» и пофантазировать «забавы ради».

    Тем временем в Wildberries сказали, что «Ягодки» — это часть рекламной акции. При этом там не исключили возможную смену названия.

    Кроме McDonald’s, взявшего нашумевшее имя «Вкусно — и точка», названия сменили и некоторые другие бренды, передавшие свои объекты российскому руководству. Pizza Hut стала «Пиццей Н», к ребрендингу готовится KFC, французская сеть косметических магазинов L'Occitane теперь зовется «Л'Окситан», а на заводе Renault будут делать «Москвичи». «Обрезали» названия некоторые магазины одежды: Cropp — CR, Reserved — RE, House — XC, Sinsay — СИН, Mohito — M.

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    Комментарии 1

    piterez15 Авг 2022 в 19:18
    Газон в вазон, вазон на дозвон
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