«Руки-загребуки» и «Газик-магазик». Какие бренды переименовались в России, а какие только шутят

Неожиданный ход компании Wildberries, на сайте которой теперь красуется название «Ягодки», послужил поводом для шуток коллег. Интернет-магазин Ozon уверяет, что менять имя не будет, но все равно предлагает выбрать себе подходящее название.



В списке претендентов — «Озончик», «Кислородик», «Газик-магазик», «Озонзонзон», «Руки-загребуки», «Озоныч», «Газики» и «Озонофф». Компания просит покупателей «голосовать сердцем» и пофантазировать «забавы ради».

