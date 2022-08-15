В МИД Ирана рассказали о том, кто виноват в покушении на писателя Салмана Рушди

Никто не имеет права обвинять Иран в покушении на писателя Салмана Рушди. Такое мнение высказал официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи.
«В ситуации с покушением мы не считаем кого-то виновным или достойным порицания, кроме него самого и его сторонников», — заявил Чафи на пресс-конференции (цитата по ТАСС).
Покушение на писателя Салмана Рушди произошло утром 12 августа. Мужчина набросился на Рушди с ножом. В тот момент писатель находился на западе штата Нью-Йорк на сцене. После покушения Рушди подключили к аппарату ИВЛ, в данный момент он уже отключен.
В поддержку Рушди высказалась британская писательница Джоан Роулинг. После этого ей начали поступать угрозы убийством.
Религиозное предписание с призывом наказать Рушди за богохульство появилось в 1989 году. Его издал верховный лидер Ирана аятолла Хомейни. Поводом послужил написанный Рушди роман «Сатанинские стихи». Мусульмане увидели в книге оскорбление основателя ислама пророка Мухаммеда.