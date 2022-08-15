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    В МИД Ирана рассказали о том, кто виноват в покушении на писателя Салмана Рушди

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    8 комментариев

    Никто не имеет права обвинять Иран в покушении на писателя Салмана Рушди. Такое мнение высказал официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи.

    «В ситуации с покушением мы не считаем кого-то виновным или достойным порицания, кроме него самого и его сторонников», — заявил Чафи на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

    Покушение на писателя Салмана Рушди произошло утром 12 августа. Мужчина набросился на Рушди с ножом. В тот момент писатель находился на западе штата Нью-Йорк на сцене. После покушения Рушди подключили к аппарату ИВЛ, в данный момент он уже отключен.

    В поддержку Рушди высказалась британская писательница Джоан Роулинг. После этого ей начали поступать угрозы убийством.

    Религиозное предписание с призывом наказать Рушди за богохульство появилось в 1989 году. Его издал верховный лидер Ирана аятолла Хомейни. Поводом послужил написанный Рушди роман «Сатанинские стихи». Мусульмане увидели в книге оскорбление основателя ислама пророка Мухаммеда.

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    Комментарии 8

    27459072015 Авг 2022 в 11:43
    Все недруги России пишут, что Иран - друг РФ. Наши друзья - это те, кто признал ДНР, и никто иной. Иран в их число не входит!
    +0−3
    AlBerkut15 Авг 2022 в 11:38
    То есть обещанную 'премию' в 3,5 ляма зелени таки зажмут. Чо, логично и ожидаемо.
    Ну и Аль-Бошириди (или Ибн-Петров, как там этого зовут) получит и свой срок, и свой долг и так далее...
    +2−0
    26592706615 Авг 2022 в 11:19
    Иран, талибы, Сирия, КНДР........как Россия до этого докатилась?
    +5−0
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