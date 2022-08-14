Джоан Роулинг угрожают убийством после поддержки Рушди

Джоан Роулинг стали угрожать в соцсетях после того, как она выразила поддержку пострадавшему от нападения писателю Салману Рушди. Об этом 14 августа сообщило издание Daily Mail.

12 августа, после того, как стало известно о нападении на Рушди, автор вселенной Гарри Поттера оставила в соцсетях сообщение: «Ужасающие новости. Чувствую себя очень плохо сейчас. Пусть он будет в порядке». На следующий день Джоан Роулинг получила ответ от неизвестного пользователя со словами: «Не волнуйся, ты следующая».