    Пробки

    2/10

    usd60.9eur62.54
    Обезумевшая лошадьЛучшее от «Фонтанки»Куда пойти на выходныхОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Джоан Роулинг угрожают убийством после поддержки Рушди

    2734
    6 комментариев

    Джоан Роулинг стали угрожать в соцсетях после того, как она выразила поддержку пострадавшему от нападения писателю Салману Рушди. Об этом 14 августа сообщило издание Daily Mail.

    12 августа, после того, как стало известно о нападении на Рушди, автор вселенной Гарри Поттера оставила в соцсетях сообщение: «Ужасающие новости. Чувствую себя очень плохо сейчас. Пусть он будет в порядке». На следующий день Джоан Роулинг получила ответ от неизвестного пользователя со словами: «Не волнуйся, ты следующая».

    Журналисты DM узнали, что угрозу оставил молодой мужчина по имени Меера Азиф Азиза из пакистанского города Карачи, который в своем профиле называет себя «политическим активистом».

    Позже Роулинг поблагодарила своих поклонников за поддержку и сообщила, что из-за угроз обратилась в полицию. Там ей рассказали, что на этого пользователя уже жаловались из-за подобных сообщений.

    Как ранее сообщала «Фонтанка», 12 августа в Нью-Йорке напали на знаменитого британского писателя, лауреата Букеровской премии Салмана Рушди. Его четвёртый роман, «Сатанинские стихи» (1988), был предметом большой полемики, вызвавшей протесты со стороны мусульман в нескольких странах.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close