В Петербурге возбуждено дело после столкновения катера с набережной Ждановки

Оказание небезопасных услуг увидело транспортное следствие в водном происшествии на реке Ждановке в Петроградском районе Петербурга, в результате которого в больнице оказались трое.



Как сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР 15 августа, причиной столкновения прогулочного катера с металлической опорой напротив дома 3 по Петровскому проспекту накануне ночью стали нарушения, допущенные при управлении.

