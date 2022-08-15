В Петербурге возбуждено дело после столкновения катера с набережной Ждановки

Оказание небезопасных услуг увидело транспортное следствие в водном происшествии на реке Ждановке в Петроградском районе Петербурга, в результате которого в больнице оказались трое.
Как сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР 15 августа, причиной столкновения прогулочного катера с металлической опорой напротив дома 3 по Петровскому проспекту накануне ночью стали нарушения, допущенные при управлении.
«В результате столкновения двое пассажиров получили телесные повреждения разной степени тяжести, в настоящее время они находятся в медицинском учреждении», — уточнили в ведомстве. Капитан катера также госпитализирован. По словам очевидцев, его увозили без сознания в реанимацию.
Случившееся квалифицировали по статье 238 УК — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
На месте работали спасатели и транспортная полиция. Случившееся находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.