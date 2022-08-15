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    В Петербурге возбуждено дело после столкновения катера с набережной Ждановки

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    Оказание небезопасных услуг увидело транспортное следствие в водном происшествии на реке Ждановке в Петроградском районе Петербурга, в результате которого в больнице оказались трое.

    Как сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР 15 августа, причиной столкновения прогулочного катера с металлической опорой напротив дома 3 по Петровскому проспекту накануне ночью стали нарушения, допущенные при управлении.

    «В результате столкновения двое пассажиров получили телесные повреждения разной степени тяжести, в настоящее время они находятся в медицинском учреждении», — уточнили в ведомстве. Капитан катера также госпитализирован. По словам очевидцев, его увозили без сознания в реанимацию.

    Случившееся квалифицировали по статье 238 УК — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

    На месте работали спасатели и транспортная полиция. Случившееся находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.

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