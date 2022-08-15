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    Яхта врезалась в столб и причал. Транспортная полиция и прокуратура рассказали подробности ЧП в Ждановке

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    Препятствием, вставшим на пути прогулочного катера в Ждановке в ночь на 15 августа, стало береговое укрепление. Информация о пострадавших поступает разная. По официальным данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, раненых двое, по сведениям Управления на транспорте МВД по Северо-Западу, трое.

    Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
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    «По предварительным данным, катер «Yamaha CR-27» столкнулся с береговым укреплением напротив дома 3 по Петровскому проспекту. На борту находились 3 человека, два пострадали, госпитализированы в больницу. Разлива нефтепродуктов не имеется», — говорится в сообщении прокуратуры.

    По данным Управления на транспорте, яхта врезалась в столб и причал, пострадали судоводитель и два пассажира, они госпитализированы. На кадрах с места ЧП видно, какие сильные повреждения получила «Ямаха».

    По предварительным данным «Фонтанки», в больницу увезли троих, один из пассажиров в итоге отказался от госпитализации.

    Инцидент, напомним, произошёл 14 августа около 23:35 напротив домов 1 и 3 по Петровскому проспекту. Паблик «Дорожный инспектор» опубликовал видео тарана и рассказал, что, предположительно, капитан катера потерял сознание, после чего судно стало кружить, и оно врезалось в препятствие. Сообщалось о троих пострадавших: двух пассажирах и капитане.

    Транспортная прокуратура и транспортная полиция начали проверки. Прокуратура обещает дать оценку действиям ответственных лиц, проверить, соблюдались ли меры безопасности и права пассажиров, и при наличии оснований принять меры.

    Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

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