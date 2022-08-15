«Капитан потерял сознание». Таран катера у Петровского попал на видео, есть пострадавшие

В результате водного происшествия в Петроградском районе Петербурга пострадали люди.
Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», ЧП случилось 14 августа около 23:45 в реке Ждановка, у дома 1 по Петровскому проспекту. По предварительной информации, капитан катера потерял сознание, судно закружилось и врезалось в препятствие — по словам очевидцев, в стелу. Инцидент попал на видео.
Медики Скорой помощи госпитализировали троих: двух пассажиров и капитана, находившегося без сознания. Очевидцы говорят, что капитан попал в реанимацию. Ещё два человека, по данным «Дорожного инспектора» обратились к врачам самостоятельно.
«На месте работали сотрудники МЧС (АЦ 10 ПСЧ). Сотрудники Линейного отдела полиции на водном транспорте устанавливают обстоятельства происшествия», — отмечается в сообщении.