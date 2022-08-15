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    «Капитан потерял сознание». Таран катера у Петровского попал на видео, есть пострадавшие

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    В результате водного происшествия в Петроградском районе Петербурга пострадали люди.

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    Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», ЧП случилось 14 августа около 23:45 в реке Ждановка, у дома 1 по Петровскому проспекту. По предварительной информации, капитан катера потерял сознание, судно закружилось и врезалось в препятствие — по словам очевидцев, в стелу. Инцидент попал на видео.

    Медики Скорой помощи госпитализировали троих: двух пассажиров и капитана, находившегося без сознания. Очевидцы говорят, что капитан попал в реанимацию. Ещё два человека, по данным «Дорожного инспектора» обратились к врачам самостоятельно.

    «На месте работали сотрудники МЧС (АЦ 10 ПСЧ). Сотрудники Линейного отдела полиции на водном транспорте устанавливают обстоятельства происшествия», — отмечается в сообщении.

    Фото: «Дорожный инспектор»

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