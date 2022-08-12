Российских журналистов задержали в Эстонии из-за танка

Российскую съёмочную группу задержали в Эстонии. Журналисты готовили материалы об ограничении выдачи виз россиянам и о лишении танка Т-34 статуса памятника. Об этом вечером 12 августа сообщают «Известия».



По данным издания, представляющие это СМИ корреспондент Ксения Солдатова и оператор Дмитрий Тимофеев ехали в поезде из Нарвы в Таллин. В вагоне к ним подошли полицейские и показали Солдатовой фото, на котором видно, как она снимает танк. После этого съёмочную группу сняли с поезда и отвезли в отдел полиции.

