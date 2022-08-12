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    Российских журналистов задержали в Эстонии из-за танка

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    Российскую съёмочную группу задержали в Эстонии. Журналисты готовили материалы об ограничении выдачи виз россиянам и о лишении танка Т-34 статуса памятника. Об этом вечером 12 августа сообщают «Известия».

    По данным издания, представляющие это СМИ корреспондент Ксения Солдатова и оператор Дмитрий Тимофеев ехали в поезде из Нарвы в Таллин. В вагоне к ним подошли полицейские и показали Солдатовой фото, на котором видно, как она снимает танк. После этого съёмочную группу сняли с поезда и отвезли в отдел полиции.

    Сейчас журналисты вместе с правоохранителями ждут представителя миграционной службы. В чём именно обвиняют Солдатову и Тимофеева — пока неизвестно.

    «Фонтанка» рассказывала, что жители Нарвы несколько дней собирались у памятника «Танк Т-34» из-за слухов о том, что его собираются увезти. Позднее президент Эстонии Алар Карис заявил, что нарвский танк-памятник нужно переместить в музей.

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