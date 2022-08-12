В ДТП на Фонтанке пострадали только прохожие. На них упал сбитый светофор

Полиция проводит проверку по факту аварии в Адмиралтейском районе Петербурга, где пострадали четверо. Об этом 12 августа сообщили в региональном ГУ МВД.



По предварительным данным, на перекрестке набережной реки Фонтанки и Измайловского проспекта произошло ДТП между каршеринговым «Ниссаном» и «Сузуки». В результате водитель последнего вылетел на обочину и сбил светофор, который упал на прохожих.



Пострадали пешеходы. В больницу увезли двух женщин в возрасте 62 и 25 лет, 31-летнего мужчину и 17-летнюю девушку.

