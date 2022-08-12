В центре Петербурга «Сузуки» после встречи с каршерингом вылетел на тротуар и задел пешеходов

Серьезная авария произошла днем 12 августа на пересечении Измайловского проспекта и набережной реки Фонтанки. Об этом сообщают очевидцы.
«На моих глазах машина перевернулась несколько раз в воздухе. Явно жертвы. Столб снесен, мужика, видимо, им задело, истекает кровью на асфальте», — написал свидетель произошедшего.
В аварии участвовали каршеринг и красный автомобиль «Сузуки». Водитель последнего рассказал корреспонденту «Фонтанки», что ехал на зеленый по Измайловскому, когда каршеринг пролетел под красный по набережной. В итоге мужчина за рулем «Сузуки» потерял управление, и машину вынесло на тротуар с людьми. На месте в данный момент находятся четыре автомобиля скорой помощи.
«Фонтанка» запросила комментарий в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.