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    Четверо пострадали в ДТП с каршерингом в центре Петербурга. «Сузуки» вынесло на подростка

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    Встреча каршеринга и «Сузуки» в Адмиралтейском районе Петербурга не обошлась без травм для обоих водителей. Об этом стало известно «Фонтанке» 12 августа.

    Медицинская помощь потребовалась обоим автомобилистам и двум пешеходам, которых авария на пересечении Измайловского проспекта и набережной реки Фонтанки застигла перед переходом. Это взрослый и 16-летний подросток.

    По предварительной информации, все четверо получили травмы средней степени тяжести.

    Водитель «Сузуки» в разговоре с «Фонтанкой» подчеркнул, что ехал по Измайловскому на разрешённый сигнал светофора, каршеринг, по его словам, пролетел по набережной на красный. В итоге мужчина потерял управление, и его машину вынесло на тротуар с людьми.

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