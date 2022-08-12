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    РКН: Необходимо криминализировать действия тех, кто крадет персональные данные

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    4 комментария

    Действия людей, которые занимаются кражей или последующим распространением персональных данных, необходимо признать преступными и установить за них ответственность. Об этом 11 августа заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов, передает ТАСС.

    «Есть те, кто крадет персональные данные, и те, кто впоследствии их продает, — там умысел уже, очевидно, есть. Нужно думать о криминализации деяний, связанных со вторым и третьим этапами, с участниками этой цепочки. И в особенности в отношении последних — тех, кто продает», — рассказал Липов.

    По мнению главы РКН, эти люди формируют криминальную цепочку, получая деньги от продажи персональных данных. Липов считает, что криминализация позволит сократить долю нелегального оборота персональных данных.

    Весной глава Минцифры Максут Шадаев предложил ввести оборотные штрафы для компаний, которые допускают утечку персональных данных. Для частных лиц штраф может составить от 500 до 700 тысяч рублей, а для юрлиц — 1% от совокупной выручки за год, но не менее 3 миллионов рублей.

    Напомним, 1 марта произошла массовая утечка данных пользователей «Яндекс.Еды». В открытом доступе оказались имена клиентов, их телефоны, адреса и суммы заказов за полгода. 22 марта данные были сформированы в интерактивную карту. Роскомнадзор составил против «Яндекс.Еды» протокол о нарушении законодательства о персональных данных, также к сервису подали коллективный иск.

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    Комментарии 4

    AndrewBarsik12 Авг 2022 в 10:35
    Фантастическое лицемерие! Совсем недавно добивался от РосКомНадзора привлечения к ответственности мошенников из петроэлектросбыта, которые незаконно получили персональные данные членов моей семьи - форму 9. РосКомНадзор защищал злодеев как львица детёнышей. Они не защищают персональные данные, а монополизируют их незаконное получение.
    +1−0
    Андрей_спб12 Авг 2022 в 10:21
    Нужны реальные наказания тех, кто не защитил данные.
    +0−0
    Zero Two12 Авг 2022 в 10:19
    Какой смысл, мы до сих пор не знаем кто лично слил все предыдущие базы, кого наказывать-то?
    +0−0
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