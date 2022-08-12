РКН: Необходимо криминализировать действия тех, кто крадет персональные данные

Действия людей, которые занимаются кражей или последующим распространением персональных данных, необходимо признать преступными и установить за них ответственность. Об этом 11 августа заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов, передает ТАСС.

«Есть те, кто крадет персональные данные, и те, кто впоследствии их продает, — там умысел уже, очевидно, есть. Нужно думать о криминализации деяний, связанных со вторым и третьим этапами, с участниками этой цепочки. И в особенности в отношении последних — тех, кто продает», — рассказал Липов.

