В Минцифры предложили ввести оборотные штрафы за утечки персональных данных

«Мы будем просить в этом году, совместно с Роскомнадзором будем выходить с инициативой, вводить большие оборотные штрафы для бизнеса, который допустил утечку персональных данных. Если госорган [допустил утечку], то будем увольнять. <...> Госорганы же живут на народные бюджетные деньги», — отметил он (цитата по РБК ).

Минцифры предлагает ввести большие оборотные штрафы для компаний, допустивших утечку персональных данных. Об этом 5 апреля на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике заявил глава ведомства Максут Шадаев.

По словам Шадаева, сейчас бизнес опасается скорее репутационных издержек, чем штрафа.



Напомним, 1 марта произошла массовая утечка данных пользователей «Яндекс.Еды». В открытом доступе оказались имена клиентов, их телефоны, адреса и суммы заказов за полгода. 22 марта данные были сформированы в интерактивную карту. Роскомнадзор составил против «Яндекс.Еды» протокол о нарушении законодательства о персональных данных, также к сервису подали коллективный иск.



1 марта 2021 года в России вступил в силу закон о запрете на распространение персональных данных граждан без их специального согласия. В нём прописана процедура обязательного согласия на обработку персональных данных любым оператором, обработка по умолчанию и при бездействии их владельца запрещена.

