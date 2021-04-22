Согласие на обработку личных данных соцсетями начнёт действовать с 1 сентября

Согласия на обработку персональных данных россиян соцсетями, приложениями и сайтами, требования к которым утверждены Роскомнадзором, будут действовать с 1 сентября. Соответствующий приказ ведомства опубликован 22 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.



Как уточняется в документе, срок его действия составляет шесть лет — до 1 сентября 2027 года.



В согласие должны быть включены ФИО пользователя, контактная информация (телефон, адрес электронной почты или почтовый индекс), а также сведения об операторе персональных данных, перечень которых зависит от того, является ли он юридическим, физическим лицом или ИП.

