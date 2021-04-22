Согласие на обработку личных данных соцсетями начнёт действовать с 1 сентября

Согласия на обработку персональных данных россиян соцсетями, приложениями и сайтами, требования к которым утверждены Роскомнадзором, будут действовать с 1 сентября. Соответствующий приказ ведомства опубликован 22 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.
Как уточняется в документе, срок его действия составляет шесть лет — до 1 сентября 2027 года.
В согласие должны быть включены ФИО пользователя, контактная информация (телефон, адрес электронной почты или почтовый индекс), а также сведения об операторе персональных данных, перечень которых зависит от того, является ли он юридическим, физическим лицом или ИП.
Также должен быть перечислен список сайтов, на которых эти персональные данные могут публиковаться, цель их обработки, категории и перечень персональных данных, которые могут быть обработаны (персональные, специальные или биометрические). Там же по желанию пользователь может указать, на какие категории данных он устанавливает запрет обработки, а также ограничения на способ их передачи. При этом в согласии должен быть указан срок его действия.
Напомним, что 1 марта 2021 года в России вступил в силу закон о запрете на распространение персональных данных граждан без их специального согласия. В нём прописана процедура обязательного согласия на обработку персональных данных любым оператором, обработка по умолчанию и при бездействии их владельца запрещена. Владелец данных имеет право в любой момент отозвать своё согласие, а оператор должен будет доказать законность своих действий в случае их утечки. Такое согласие может передаваться оператору персональных данных как непосредственно, так и через информационную систему, разработанную Роскомнадзором.
В свою очередь, в Минцифры РФ позднее заявили, что в соцсетях не должно быть жёсткой идентификации пользователей, чтобы администраторы не могли получить доступ к их персональным данным.