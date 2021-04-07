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В Минцифре считают, что у администраторов соцсетей не должно быть доступа к персональным данным

Шадаев: Для социальных сетей нужен режим работы с персональными данными

Жесткой идентификации пользователей в соцсетях быть не должно, чтобы администраторы не могли получить доступ к персональным данным. Таким мнением 7 апреля поделился глава Минцифры Максут Шадаев.

Он отметил, что надо найти баланс между развитием соцсетей и ограничением доступа к персональным данным. Для этого следует разработать отдельный режим. Для обработки этих данных, напомнил Шадаев, требуется идентификация пользователей.

«Очевидно, для соцсетей такой режим не очень подходит. Это создает дополнительные риски, что у соцсетей будут скапливаться реальные идентификационные данные, что вряд ли нужно», — цитирует министра РБК.

Министерство готовится представить соответствующую инициативу в ближайшее время.

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