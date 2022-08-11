Петербуржцы берут на абордаж пункты вакцинации: рекорд с начала лета

Рекорды вакцинации в Петербурге устанавливают уже второй день подряд. За минувшие сутки привились 9 187 человек. Причем 7 610 из них пришли за ревакцинацией, сообщили в комитете по здравоохранению Смольного.



Как заявил 11 августа заместитель председателя комздрава Дмитрий Мотовилов, чиновники и медики пытаются облегчить гражданам путь к заветной прививке — увеличено число номерков в вечернее время, расширяется возможность сделать укол в выходные. В город завезли еще 25 тысяч доз «Спутника».

