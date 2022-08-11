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    COVID-19

    Петербуржцы берут на абордаж пункты вакцинации: рекорд с начала лета

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    5 комментариев

    Рекорды вакцинации в Петербурге устанавливают уже второй день подряд. За минувшие сутки привились 9 187 человек. Причем 7 610 из них пришли за ревакцинацией, сообщили в комитете по здравоохранению Смольного.

    Как заявил 11 августа заместитель председателя комздрава Дмитрий Мотовилов, чиновники и медики пытаются облегчить гражданам путь к заветной прививке — увеличено число номерков в вечернее время, расширяется возможность сделать укол в выходные. В город завезли еще 25 тысяч доз «Спутника».

    Параллельно в городе начинаются испытания экспериментальной вакцины: петербуржцам за 55 тысяч рублей предлагают «закапать» в нос назальную версию «Спутник V».

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    Комментарии 5

    26705320211 Авг 2022 в 20:59
    Всё им мало. Всё ещё вакцинации жаждут. Ну-ну...
    +0−0
    Дядя Бо11 Авг 2022 в 20:54
    Просроченная вакцина, это как сыр с плесенью. Деликатес.
    +0−0
    Заливщик голосовых планок11 Авг 2022 в 20:43
    20 миллионов доз на складах биокада залежалось! Нужно реализовать!
    +0−0
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