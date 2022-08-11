Ночной таран мусоровоза на Московском проспекте показали на видео

Видео: «Дорожный инспектор»

В сети появилось видео смертельной аварии с грузовиком, которая произошла в Московском районе Петербурга ночью 11 августа. Один из водителей погиб, второй получил травмы.

Авария произошла около 2:17 у дома 114 по Московскому проспекту, у Московских ворот. На записи с камеры наблюдения, опубликованной в паблике «Дорожный инспектор», видно, как машины, едущие по проспекту прямо, останавливаются на светофоре, а следующий за ними мусоровоз поворачивает налево по круговому движению. И на середине дороги в заднюю часть грузовика сбоку на скорости влетает легковой автомобиль. От удара мусоровоз разворачивает и опрокидывает на бок.