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    Ночной таран мусоровоза на Московском проспекте показали на видео

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    2 комментария

    Видео: «Дорожный инспектор»

    В сети появилось видео смертельной аварии с грузовиком, которая произошла в Московском районе Петербурга ночью 11 августа. Один из водителей погиб, второй получил травмы.

    Авария произошла около 2:17 у дома 114 по Московскому проспекту, у Московских ворот. На записи с камеры наблюдения, опубликованной в паблике «Дорожный инспектор», видно, как машины, едущие по проспекту прямо, останавливаются на светофоре, а следующий за ними мусоровоз поворачивает налево по круговому движению. И на середине дороги в заднюю часть грузовика сбоку на скорости влетает легковой автомобиль. От удара мусоровоз разворачивает и опрокидывает на бок.

    Водитель легкового Volkswagen Polo от полученных травм скончался на месте. В автопарке № 1 Спецтранса сообщили, что водитель «Фольксвагена» летел на красный свет со скоростью 145 км/ч. Водитель мусоровоза, по их данным, получил сотрясение и травмы средней тяжести, а машина, обслуживавшая Московский район, восстановлению не подлежит.

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    Комментарии 2

    Польза санкций11 Авг 2022 в 18:46
    Достойный самовыпил. Чьи-то жизни сохранены.
    +0−0
    VVM196211 Авг 2022 в 18:35
    получается что гонщик хотел пролететь на красный. Не повезло .
    +0−0
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