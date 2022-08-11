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    «Стрелка спидометра застыла на отметке 150 км/ч». Смертельное ДТП у Московских ворот засняли очевидцы

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    Автор: Группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»

    На пересечении Московского и Лиговского проспектов произошло, по словам очевидцев, смертельное ДТП. Фотографии и видео произошедшего появились утром 11 августа в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

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    Судя по снимкам, столкнулись легковой автомобиль «Фольксваген» и грузовик, который опрокинулся.

    «Последний полёт водителя Volkswagen POLO, у Московских ворот на запрещающий знак светофора. Стрелка спидометра застыла на отметке 150 км/ч. Водитель умер в автомобиле реанимации», — написал автор публикации.

    Официальной информации о происшествии пока не поступало.

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