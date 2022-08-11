«Стрелка спидометра застыла на отметке 150 км/ч». Смертельное ДТП у Московских ворот засняли очевидцы

Автор: Группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»
На пересечении Московского и Лиговского проспектов произошло, по словам очевидцев, смертельное ДТП. Фотографии и видео произошедшего появились утром 11 августа в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».
Судя по снимкам, столкнулись легковой автомобиль «Фольксваген» и грузовик, который опрокинулся.
«Последний полёт водителя Volkswagen POLO, у Московских ворот на запрещающий знак светофора. Стрелка спидометра застыла на отметке 150 км/ч. Водитель умер в автомобиле реанимации», — написал автор публикации.
Официальной информации о происшествии пока не поступало.