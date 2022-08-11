Что рассказал вице-губернатор Линченко о реновации в интервью. Краткий пересказ

Вице-губернатор Николай Линченко дал обстоятельное интервью о том, как будет проходить реновация в Петербурге и какие этапы предстоит пройти до старта программы. «Фонтанка» 11 августа публикует главное.
- В программу комплексного развития жилых территорий могут попасть только панельные хрущевки типовых серий 1957–1970 годов постройки (именно постройки, а не проектирования, и именно панельные, а не кирпичные).
- На данный момент не существует списков домов или кварталов, которые рассматриваются для включения в КРТ. Также ни одна территория на сегодняшний день не включена в КРТ.
- Дом, который проголосовал на общем собрании собственников (ОСС) за включение в программу КРТ, до момента утверждения проекта планировки территории может провести новое собрание, переголосовать, и если треть жителей проголосует против КРТ, дом выходит из программы.
- Инвесторов для КРТ будут искать на основании процедуры торгов уже после разработки и утверждения проекта планировки территории, в котором будут прописаны все подробности, что должно появиться и как изменится квартал.
- Жители, которые попали в программу КРТ, не будут оплачивать оценку своих затрат и убытков (стоимость квартиры, стоимость ремонта, затраты по переезду, упущенная выгода от сдачи жилья в аренду и так далее). Рассматривается вариант, что затраты по оценке лягут на инвестора.
- Расчет компенсации за жилье будет производиться на основании рыночной стоимости жилья.
- Вице-губернатор не исключил, что под видом сбора подписей против КРТ проходит сбор персональных данных граждан для предвыборных осенних кампаний.
- Власти начали получать сообщения, что жителям хрущевок поступают предложения продать квартиры по ценам значительно ниже рыночных.
Полный текст интервью Николая Линченко читайте на «Фонтанке».