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    Что рассказал вице-губернатор Линченко о реновации в интервью. Краткий пересказ

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    8 комментариев

    Вице-губернатор Николай Линченко дал обстоятельное интервью о том, как будет проходить реновация в Петербурге и какие этапы предстоит пройти до старта программы. «Фонтанка» 11 августа публикует главное.

    • В программу комплексного развития жилых территорий могут попасть только панельные хрущевки типовых серий 1957–1970 годов постройки (именно постройки, а не проектирования, и именно панельные, а не кирпичные).
    • На данный момент не существует списков домов или кварталов, которые рассматриваются для включения в КРТ. Также ни одна территория на сегодняшний день не включена в КРТ.
    • Дом, который проголосовал на общем собрании собственников (ОСС) за включение в программу КРТ, до момента утверждения проекта планировки территории может провести новое собрание, переголосовать, и если треть жителей проголосует против КРТ, дом выходит из программы.
    • Инвесторов для КРТ будут искать на основании процедуры торгов уже после разработки и утверждения проекта планировки территории, в котором будут прописаны все подробности, что должно появиться и как изменится квартал.
    • Жители, которые попали в программу КРТ, не будут оплачивать оценку своих затрат и убытков (стоимость квартиры, стоимость ремонта, затраты по переезду, упущенная выгода от сдачи жилья в аренду и так далее). Рассматривается вариант, что затраты по оценке лягут на инвестора.
    • Расчет компенсации за жилье будет производиться на основании рыночной стоимости жилья.
    • Вице-губернатор не исключил, что под видом сбора подписей против КРТ проходит сбор персональных данных граждан для предвыборных осенних кампаний.
    • Власти начали получать сообщения, что жителям хрущевок поступают предложения продать квартиры по ценам значительно ниже рыночных.

    Полный текст интервью Николая Линченко читайте на «Фонтанке».

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    Комментарии 8

    VKuser26490265911 Авг 2022 в 12:58
    Люди, как сказать, попроще, должны жить за пределами КАД. Вот и вся реновация
    +0−0
    BobCat211 Авг 2022 в 12:40
    Красивые слова про расходы на оценку... По факту же сделано специально, так как кто оценщику платит, тот и на результат влияет. Расходы на оценку оптом будут куда меньше, чем выгоды от "правильной" оценки.
    Ну и конечно же сам этот проект по строительству на месте 5-тиэтажек домов 15-20 этажей с вырубкой деревьев и застройкой скверов вызывает только отвращение.
    +2−0
    alexpv11 Авг 2022 в 12:15
    Бред какой. Вот интересно как будет выглядеть гармоничный грамотно спроектированный зеленый квартал хрущевок, если в нем сколько то домов проголосует за снос а сколько то против.
    Представляю что это будет за квартал, хотя наверное хуже муравейников а-ля Кудрово уже сложно что-то спроектировать.
    +1−0
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