Роскомнадзор потребовал у РБК удалить материал о диссертации главы СВР Нарышкина

Материал, посвященный диссертации бывшего спикера Госдумы и нынешнего директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина было вынуждено удалить издание РБК. Роскомнадзор внес его в реестр запрещенной информации.

О требовании удалить статью сообщает издание 10 августа. Материал вышел в 2015 году и был основан на анализе диссертации сообществом «Диссернет».

Отмечается, что в реестре статья оказалась из-за того, что она порочила честь и достоинство Талии Хабриевой, которая выступала в качестве научного консультанта Нарышкина.