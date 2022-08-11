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    Роскомнадзор потребовал у РБК удалить материал о диссертации главы СВР Нарышкина

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    Материал, посвященный диссертации бывшего спикера Госдумы и нынешнего директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина было вынуждено удалить издание РБК. Роскомнадзор внес его в реестр запрещенной информации.

    О требовании удалить статью сообщает издание 10 августа. Материал вышел в 2015 году и был основан на анализе диссертации сообществом «Диссернет».

    Отмечается, что в реестре статья оказалась из-за того, что она порочила честь и достоинство Талии Хабриевой, которая выступала в качестве научного консультанта Нарышкина.

    Талия Хабриева возглавляет институт законодательства и сравнительного правоведения при российском правительстве, она также вице-президент РАН и сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в Конституцию.

    Диссертация Нарышкина называется «Иностранные инвестиции и развитие экономики России».

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