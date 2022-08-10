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    Дуров заявил, что «революционное» обновление Telegram тормозит Apple

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    Создатель Telegram Павел Дуров посетовал на то, что проверка Apple задержала «революционное» обновление мессенджера. По его словам, команда часто не может распространять новые версии приложения из-за неясного «процесса проверки», наложенного «техническими монополиями».

    «Например, наше предстоящее обновление, которое должно совершить революцию в том, как люди выражают свои мысли, обмениваясь сообщениями, застряло в «обзоре» Apple на две недели без объяснений или каких-либо отзывов с их стороны», — пишет Дуров 10 августа в своем Telegram-канале.

    Он считает, такая политика по отношению к разработчикам не просто деморализует, а «наносит прямой финансовый ущерб сотням тысяч мобильных приложений по всему миру».

    «Это не считая 30% налога, который Apple и Google берут с разработчиков приложений и который, по их словам, должен оплачивать ресурсы, необходимые для проверки приложений», — добавил Дуров.

    В конце июня Telegram запустил платную подписку за 449 рублей. Она дает пользователю доступ к дополнительным функциям, увеличивая вдвое почти все ограничения в приложении. Подробнее об этом читайте в разборе «Фонтанки».

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