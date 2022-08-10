Дуров заявил, что «революционное» обновление Telegram тормозит Apple

Создатель Telegram Павел Дуров посетовал на то, что проверка Apple задержала «революционное» обновление мессенджера. По его словам, команда часто не может распространять новые версии приложения из-за неясного «процесса проверки», наложенного «техническими монополиями».



«Например, наше предстоящее обновление, которое должно совершить революцию в том, как люди выражают свои мысли, обмениваясь сообщениями, застряло в «обзоре» Apple на две недели без объяснений или каких-либо отзывов с их стороны», — пишет Дуров 10 августа в своем Telegram-канале.

