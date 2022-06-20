Тысяча каналов и звездочка на самом видном месте. Зачем покупают Telegram Premium

Telegram запустил платную подписку за 449 рублей. Рассказываем, что в нее входит, как заплатить меньше и стоит ли вообще тратить деньги.



Фото: Сергей Коньков/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Telegram вечером 19 июня представил уже давно анонсированную подписку Premium. Она дает пользователю доступ к дополнительным функциям, увеличивая вдвое почти все ограничения в приложении. Количество активных пользователей мессенджера превысило 700 миллионов, но едва ли большей их части пригодится столько функций, что, впрочем, не отменяет желания некоторых просто поддержать компанию рублем.



Подписка становится доступна после обновления приложения. Одна из основных функций Premium — ускоренная загрузка файлов и увеличение их максимально возможного размера с 2 до 4 Гб. Это упростит обмен объемными файлами, но может сыграть на руку не только законопослушным. 4 Гб — это вес стандартного фильма в среднем-хорошем качестве, а в мессенджере есть целый пласт каналов, нелегально распространяющих фильмы и сериалы.



Другие лимиты тоже увеличиваются вдвое. Пользователи Premium смогут подписываться почти на 1000 каналов, закреплять до 10 чатов, создавать до 20 папок с чатами, в каждой из которых может быть до 200 чатов. Подписывая фотографии и видео, владельцу подписки придется укладываться не в 1024 символа, а в 2048, а сочиняя описание в разделе «О себе», разгуляться до 140 символов. Premium позволит добавлять в избранное до 400 GIF-анимаций вместо прежних 20 и даст возможность одновременно использовать до 20 удобных коротких публичных ссылок вида t.me/ для групп и каналов.



Кроме того, подписчик сможет управлять чатами. Например, скрывать новые, если пользователь не находится у него в контактах. «Суперполезно для самых активных пользователей», — отмечает в своем телеграм-канале бывший пресс-секретарь «ВКонтакте», Head of PR в «Билайне» Георгий Лобушкин.

Также появится функция распознавания голосовых сообщений и перевод их в текст. В официальном телеграм-канале команды «ВКонтакте» уже напомнили, что в социальной сети такая функция давно есть и работает бесплатно.



Обладателям Premium будут доступны новые реакции и «уникальные стикеры», которые можно отправлять только с подпиской. Те, кто ее оформил, могут выбрать из нескольких вариантов иконку для приложения на своем устройстве, а напротив их имени появится значок со звездой — он означает, что пользователь купил Premium и сделал вклад в развитие Telegram.

Владельцы подписки не будут видеть рекламные сообщения, которые размещаются в каналах через официальную платформу Telegram. Они будут скрыты.



Что касается оплаты, как пишет основатель и автор телеграм-канала «Русский маркетинг» Семён Ефимов, 449 рублей стоит подписка на iOS. Если пользователь хочет сэкономить или у него устройство на Android, с которого невозможно оплатить подписку, эксперт предлагает сделать это через официальный бот @PremiumBot. Без комиссии Apple там она будет стоить 379 рублей в месяц.



Пока отзывов о Premium немного.

Резюме «по полезным фишкам» опубликовал автор канала «Паша и его прокрастинация» Павел Федоров. «Обычным людям: Больше закреплённых чатов. Распознавание текста из войсов. Бейджик, что ты донатишь Телеграму (уверен, что люди из-за этого чисто будут покупать). Сммщикам и админам каналов: Больше публичных ссылок (мне пришлось в своё время заводить второй аккаунт для этого). Осталось понять, что станет со ссылками, если подписка закончится, — возможно, это пространство для сквоттеров. Больше символов в био профиля — наконец влезет всё важное, раньше ни черта не умещалось. В посты с картинкой сверху влезает в два раза больше текста — не нужно извращаться с ботами или зашиванием картинки в эмодзи. Всё остальное — довольно вкусовые вещи, хоть и полезные для особо ярых *** (зануд)», — подытожил он.



«Не знаю, насколько зайдет эта подписка. Так-то вещи интересные — увеличение объемов, отсутствие рекламы, которая, возможно, будет потом. Расширение до тысячи каналов — не знаю. Может быть, я такой консервативный, но мне тяжело представить человека, у которого тысяча каналов и он разбирает их по папкам. Мне кажется, там жить будет некогда, если тысяча каналов в «Телеграме» будет, — поделился мнением с «Фонтанкой» генеральный директор ИАА Telecomdaily Денис Кусков. — Очевидно, для телеграма необходима амортизация, господин Дуров это прекрасно понимает. А так все-таки меньшему количеству людей понадобится эта подписка».



«Ценность самих привилегий Telegram Premium, прямо скажем, довольно сомнительна. Более-менее ценной с практической точки зрения здесь является разве что возможность загрузки файлов объёмом до 4 ГБ. Другое дело, что большинству даже это скорее всего не сильно пригодится, — пишет обозреватель AppleInsider.ru. — Всё-таки Телеграм — это вам не облако, хоть и пытается усиленно под него косить. Когда слухи о премиум-подписке только появились, я предполагал, что разработчики сделают что-то подобное, но был уверен, что они интегрируют в приложение отдельный раздел для управления облаком, но это так и не было реализовано».

В самом Telegram убеждают, что все существующие функции остаются бесплатными для всех, и даже говорят о некоторых преимуществах, которые смогут получить пользователи без подписки. «Например, все пользователи могут скачивать очень большие файлы и просматривать стикеры, отправленные подписчиками, а также присоединяться к ранее добавленным эксклюзивным реакциям на сообщение, увеличивая счётчик рядом с ними», — сказано в официальном сообщении компании.



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

