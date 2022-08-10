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    Губернатор Курской области заявил, что на железной дороге могла быть попытка подрыва

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    Поврежденные рельсы заметили 28-м километре железной дороги «Льгов — Суджа» в Курской области 10 августа. В числе версий есть и попытка подрыва.

    Движение по участку, который использовался для маневровых работ с грузовыми вагонами, приостановлено, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. На месте работают спецслужбы.

    4 августа в Курской области фиксировали перебои энергоснабжения областного из-за падения опоры линии электропередачи в Курчатовском районе.

    Источники BAZA также сообщали, что вечером 9 августа неизвестные попытались повредить опору ЛЭП в двадцати километрах от Курской АЭС.

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