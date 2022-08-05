    Пробки

    3/10

    usd60.26eur61.09
    Тайный покупатель проигралПоступление в вузыКуда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    В Курской области упала опора ЛЭП, и автоматика остановила работу второго энергоблока АЭС

    2526
    3 комментария

    Проблемы с электроснабжением наблюдаются в Курской области второй день подряд. Накануне второй энергоблок Курской АЭС был остановлен автоматикой из-за неисправности на подстанции, также было нарушено электроснабжение части Курска из-за падения опоры ЛЭП.

    Как сообщила 5 августа пресс-служба атомной станции, проблемы возникли на подстанции «Южная». Сейчас работает третий энергоблок, четвертый — на плановом ремонте, первый энергоблок работает без генерации. Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения не менялся.

    Также губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале сообщил, что перебои энергоснабжения областного центра и части прилегающих районов были вызваны падением опоры линии электропередачи в Курчатовском районе.

    На месте работают оперативные службы. Устанавливается причина происшествия. Электроснабжение организовано по резервным схемам.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    Piter Russo05 Авг 2022 в 13:53
    Диверсия?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close