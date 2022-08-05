В Курской области упала опора ЛЭП, и автоматика остановила работу второго энергоблока АЭС

Проблемы с электроснабжением наблюдаются в Курской области второй день подряд. Накануне второй энергоблок Курской АЭС был остановлен автоматикой из-за неисправности на подстанции, также было нарушено электроснабжение части Курска из-за падения опоры ЛЭП.



Как сообщила 5 августа пресс-служба атомной станции, проблемы возникли на подстанции «Южная». Сейчас работает третий энергоблок, четвертый — на плановом ремонте, первый энергоблок работает без генерации. Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения не менялся.

