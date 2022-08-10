За злоупотребление свободой. «Новую газету» оштрафовали на 350 тыс. рублей

Симоновский суд Москвы оштрафовал «Новую газету» на 350 тыс. рублей, признав ее виновной в злоупотреблении свободой массовой информации. Об этом 10 августа сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. В суде деталей предъявляемых «Новой газете» претензий не раскрыли.

В начале июля «НГ» получила штраф в 300 тысяч по аналогичной статье. Источник агентства утверждает, что причиной составления протокола стало видеообращение главреда «Новой» Дмитрия Муратова, размещенное на сайте издания. Оно было посвящено боевым действиям на территории Украины. Позже материал удалили по требованию Роскомнадзора.