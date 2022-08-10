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    В аппарате детского омбудсмена рассказали, на сколько выросло число несовершеннолетних суицидов в России

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    По итогам 2021 года в России заметно возросло число покончивших жизнь самоубийством детей. Если годом ранее случаев суицида среди несовершеннолетних было 548, то в прошлом году — уже 753. Таким образом, рост составил более 37%. Эти цифры были озвучены по итогам круглого стола, посвящённого третичной профилактике самоубийств, сообщается 10 августа на сайте уполномоченного по правам ребёнка в РФ.

    По словам советника аппарата детского омбудсмена Романа Чуприкова, которого цитирует сайт, причина возросшего числа самоубийств — то, что в большинстве регионов РФ не ведётся полноценной профилактики, а в некоторых субъектах должности педагогов-психологов занимают преподаватели без необходимой подготовки.

    При этом, по данным ещё одного участника круглого стола, старшего научного сотрудника отделения суицидологии Московского НИИ психиатрии Каринэ Кещян, не доведённые до конца попытки суицида среди детей зачастую остаются без внимания специалистов, поскольку родители отказываются от консультации.

    В аппарате детского омбудсмена напомнили, что третичная профилактика суицидального поведения — это работа с выжившим в ходе попытки самоубийства, а также с его окружением.

    Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге с марта 2021 года также зафиксирована тенденция к росту числа самоубийств — не только несовершеннолетних, но и взрослых.

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