Омбудсмен: В Петербурге зафиксирована тенденция к росту числа самоубийств

С марта 2021 года в Петербурге зафиксирована тенденция к росту числа самоубийств. Об этом во время ежегодного отчета в Заксобрании города 30 марта сообщила региональный уполномоченный по правам человека Светлана Агапитова, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.



По данным городского информационно-аналитического центра, на которые сослалась петербургский омбудсмен, если в третьем квартале 2020 года в городе было зафиксировано 75 таких смертей, во втором квартале 2021 года — 97, а в третьем — 116 смертей.

