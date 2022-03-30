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Омбудсмен: В Петербурге зафиксирована тенденция к росту числа самоубийств

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С марта 2021 года в Петербурге зафиксирована тенденция к росту числа самоубийств. Об этом во время ежегодного отчета в Заксобрании города 30 марта сообщила региональный уполномоченный по правам человека Светлана Агапитова, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.

По данным городского информационно-аналитического центра, на которые сослалась петербургский омбудсмен, если в третьем квартале 2020 года в городе было зафиксировано 75 таких смертей, во втором квартале 2021 года — 97, а в третьем — 116 смертей.

Наиболее резкий рост суицидов был зафиксирован среди женщин и пожилых в возрасте 60–69 лет.

Эксперты связывают это с технологическими последствиями пандемии, добавила Агапитова.

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Комментарии (8)

266130020
ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
- Папа, когда говорят: "в конце концов все будет хорошо" - это что значит? Разве бывает такое, чтобы все-все было хорошо?
- Как тебе объяснить, сынок. Ты вырастешь, окончишь школу, женишься. У тебя будут дети. Они тоже вырастут. А ты однажды помрешь. Положат тебя в гроб, вынесут на руках во двор, на катафалке довезут до могилы. И вот обвяжут гроб веревками и начнут опускать в могилу. А кто-то из рабочих будет командовать: "Этот край выше, еще чуть-чуть, поверни к себе, опускай.. Ну вот, теперь ВСЁ ХОРОШО".
Штиль
Даже не удивляюсь такой статистике.
Человеческая психика хрупка и ранима, а когда постоянно находишься в состоянии стресса, в голову приходят различные мысли о никчёмности и беззащитности. Нет уверенности в завтрашнем дне.
266084175
А четвертый квартал 2021 спад?
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