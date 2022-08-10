Обвиняемый в гибели женщины в Монастырке арестован. В суде он рассуждал о ядерной войне

Смольнинский районный суд на два месяца определил в СИЗО Илью Филимонова, обвиняемого в убийстве знакомой . Об этом 10 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По данным следствия, 8 августа на набережной Монастырки Филимонов «на почве личных неприязненных отношений» толкнул 33-летнюю женщину, из-за чего та упала в реку. После этого мужчина схватил жертву за шею и утопил ее.



Свою вину фигурант полностью признал и против ареста не возражал, он останется под стражей до 7 октября. «Пока суд находился в совещательной комнате, Филимонов не молчал и отвлекал аппарат суда разговорами о ядерной войне. «Буквально 4 месяца и все», – поделился Илья с присутствующими», – рассказали в пресс-службе.

