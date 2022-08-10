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    Обвиняемый в гибели женщины в Монастырке арестован. В суде он рассуждал о ядерной войне

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    Смольнинский районный суд на два месяца определил в СИЗО Илью Филимонова, обвиняемого в убийстве знакомой. Об этом 10 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга
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    По данным следствия, 8 августа на набережной Монастырки Филимонов «на почве личных неприязненных отношений» толкнул 33-летнюю женщину, из-за чего та упала в реку. После этого мужчина схватил жертву за шею и утопил ее.

    Свою вину фигурант полностью признал и против ареста не возражал, он останется под стражей до 7 октября. «Пока суд находился в совещательной комнате, Филимонов не молчал и отвлекал аппарат суда разговорами о ядерной войне. «Буквально 4 месяца и все», – поделился Илья с присутствующими», – рассказали в пресс-службе.

    «Фонтанка» рассказывала, что Филимонов в социальных сетях позиционирует себя как видеоблогер, увлекается православием и два года назад посвятил несколько видео своей большой любви – Алине, которая не ответила ему взаимностью.

    По ч. 1 ст.105 УК РФ Филимонову грозит до 15 лет лишения свободы.

    Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

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