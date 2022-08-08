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    Из реки Монастырки выловили тело женщины. По подозрению в причастности задержан видеоблогер

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    Полиция и следственный комитет работают в Центральном районе, где утром в реке Монастырке нашли тело женщины.

    Сообщение об утопленнице поступило около 8–9 утра, стало известно «Фонтанке» 8 августа.

    По предварительной информации, смерть женщины была насильственная.

    Сотрудники уголовного розыска по «горячим следам» нашли подозреваемого – 25-летнего парня. Его задержали в ночлежном доме на Кременчугской.

    Молодой человек в социальных сетях позиционирует себя как видеоблогер, увлекается православием и два года назад посвятил несколько видео своей большой любви – Алине, которая не ответила ему взаимностью.

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