Из реки Монастырки выловили тело женщины. По подозрению в причастности задержан видеоблогер

Полиция и следственный комитет работают в Центральном районе, где утром в реке Монастырке нашли тело женщины.
Сообщение об утопленнице поступило около 8–9 утра, стало известно «Фонтанке» 8 августа.
По предварительной информации, смерть женщины была насильственная.
Сотрудники уголовного розыска по «горячим следам» нашли подозреваемого – 25-летнего парня. Его задержали в ночлежном доме на Кременчугской.
Молодой человек в социальных сетях позиционирует себя как видеоблогер, увлекается православием и два года назад посвятил несколько видео своей большой любви – Алине, которая не ответила ему взаимностью.