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    Утопление женщины в Монастырке стало уголовным делом

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    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения на набережной реки Монастырки тела 33-летней женщины. Об этом 8 августа сообщает ГСУ СК по Петербургу.

    «В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий совместно с сотрудниками регионального управления МВД по подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1996 года рождения. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения», — говорится в сообщении.

    По данным следствия, в понедельник утром на набережной Монастырки молодой человек повздорил со своей знакомой и утопил ее в реке, после чего с места преступления скрылся. Дополнительные обстоятельства устанавливаются, расследование продолжается.

    Ранее «Фонтанка» писала о личности задержанного. В соцсетях он позиционирует себя как видеоблогер.

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