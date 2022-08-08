Утопление женщины в Монастырке стало уголовным делом

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения на набережной реки Монастырки тела 33-летней женщины. Об этом 8 августа сообщает ГСУ СК по Петербургу.

«В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий совместно с сотрудниками регионального управления МВД по подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1996 года рождения. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в понедельник утром на набережной Монастырки молодой человек повздорил со своей знакомой и утопил ее в реке, после чего с места преступления скрылся. Дополнительные обстоятельства устанавливаются, расследование продолжается.



Ранее «Фонтанка» писала о личности задержанного. В соцсетях он позиционирует себя как видеоблогер.

