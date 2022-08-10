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    Компания «Транснефть» возобновила прокачку нефти в Венгрию и Словакию по «Дружбе»

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    Компания «Транснефть» приступила к возобновлению прокачки нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» в направлении Венгрии и Словакии. Об этом 10 августа сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в компании.

    «Насосы работают, включились в 16:00, выход на режим рабочего давления в течение 15 минут», — заявил советник президента «Транснефти» Игорь Демин.

    «Фонтанка» писала, что словацкая компания Slovnaft и венгерская MOL оплатили транзит по «Дружбе» и ожидают восстановления поставок. С предложением оплаты транзита со стороны фирм согласились власти Украины.

    Во вторник, 9 августа, стало известно, что «Укртранснафта» остановила прокачку нефти РФ по южной ветке трубопровода «Дружба» в направлении Венгрии, Чехии и Словакии, так как «Транснефть» в условиях санкций ЕС не могла провести платеж.

    Нефтепровод «Дружба» берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и разветвляется на северный и южный участки. Он проходит через территорию Белоруссии, Украины, Польши, Чехии, Германии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы. За счёт него удаётся обеспечивать экспорт нефти из России в Европу. Украинский участок принадлежит компании «Укртранснафта». Россия, в свою очередь, оплачивает транзит.

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