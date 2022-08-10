Компания «Транснефть» возобновила прокачку нефти в Венгрию и Словакию по «Дружбе»

Компания «Транснефть» приступила к возобновлению прокачки нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» в направлении Венгрии и Словакии. Об этом 10 августа сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в компании.



«Насосы работают, включились в 16:00, выход на режим рабочего давления в течение 15 минут», — заявил советник президента «Транснефти» Игорь Демин.



«Фонтанка» писала, что словацкая компания Slovnaft и венгерская MOL оплатили транзит по «Дружбе» и ожидают восстановления поставок. С предложением оплаты транзита со стороны фирм согласились власти Украины.

