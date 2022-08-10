Словакия и Венгрия оплатили «Укртранснафте» транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба»

Словацкая компания Slovnaft и венгерская компания MOL оплатили транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» и ожидают возобновления поставок. Ранее «Укртранснафта» остановила прокачку нефти РФ по южной ветке трубопровода «Дружба» в направлении Венгрии, Чехии и Словакии, поскольку «Транснефть» в условиях санкций ЕС не могла провести платеж.



С предложением оплаты транзита со стороны Slovnaft и MOL согласились власти Украины, пишет 10 августа «Коммерсантъ».

