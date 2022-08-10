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    Словакия и Венгрия оплатили «Укртранснафте» транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба»

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    Словацкая компания Slovnaft и венгерская компания MOL оплатили транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» и ожидают возобновления поставок. Ранее «Укртранснафта» остановила прокачку нефти РФ по южной ветке трубопровода «Дружба» в направлении Венгрии, Чехии и Словакии, поскольку «Транснефть» в условиях санкций ЕС не могла провести платеж.

    С предложением оплаты транзита со стороны Slovnaft и MOL согласились власти Украины, пишет 10 августа «Коммерсантъ».

    Нефтепровод «Дружба» берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и разветвляется на северный и южный участки. Он проходит через территорию Белоруссии, Украины, Польши, Чехии, Германии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы. За счёт него удаётся обеспечивать экспорт нефти из России в Европу. Украинский участок принадлежит компании «Укртранснафта». Россия, в свою очередь, оплачивает транзит.

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