Словакия и Венгрия оплатили «Укртранснафте» транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба»

Словацкая компания Slovnaft и венгерская компания MOL оплатили транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» и ожидают возобновления поставок. Ранее «Укртранснафта» остановила прокачку нефти РФ по южной ветке трубопровода «Дружба» в направлении Венгрии, Чехии и Словакии, поскольку «Транснефть» в условиях санкций ЕС не могла провести платеж.
С предложением оплаты транзита со стороны Slovnaft и MOL согласились власти Украины, пишет 10 августа «Коммерсантъ».
Нефтепровод «Дружба» берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и разветвляется на северный и южный участки. Он проходит через территорию Белоруссии, Украины, Польши, Чехии, Германии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы. За счёт него удаётся обеспечивать экспорт нефти из России в Европу. Украинский участок принадлежит компании «Укртранснафта». Россия, в свою очередь, оплачивает транзит.