В «Транснефти» заявили, что «Укртранснафта» остановила транзит нефти из РФ в ряд стран Европы

Компания «Укртранснафта» остановила прокачку нефти РФ по южной ветке трубопровода «Дружба» в направлении Венгрии, Чехии и Словакии. Это связано с тем, что Россия не может провести платёж за транзит в условиях санкций ЕС. Об этом 9 августа сообщает РИА Новости, ссылаясь на советника президента «Транснефти» Игоря Демина.
Полная остановка прокачки нефти по южной ветке в эти европейский страны произошла 4 августа в 6:10 утра. При этом транзит через Белоруссию в адрес Польши и Германии продолжается, заявил собеседник агентства.
По словам Демина, украинская компания занимается транспортировкой нефти на условиях 100% предоплаты. Из-за вступления седьмого пакета санкций Евросоюза денежные средства при оплате транзита по территории Украины вернулись на счёт ПАО «Транснефть». Так, «Укртранснафта» прекратила оказание услуг из-за отсутствия поступления денежных средств.
«О том, что деньги не проходят и платеж невозможно осуществить, мы проинформировали Минэнерго России, а также российских грузоотправителей, поставляющих ресурсы в направлении этих трех стран, и «Укртранснафту», — сказал он.
Напомним, в мае текущего года экс-президент Украины Петр Порошенко в статье для издания Politico предложил перекрыть трубопровод «Дружба».
Нефтепровод «Дружба» берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и разветвляется на северный и южный участки. Он проходит через территорию Белоруссии, Украины, Польши, Чехии, Германии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы. За счёт него удаётся обеспечивать экспорт нефти из России в Европу. Украинский участок принадлежит компании «Укртранснафта». Россия, в свою очередь, оплачивает транзит.