В «Транснефти» заявили, что «Укртранснафта» остановила транзит нефти из РФ в ряд стран Европы

Компания «Укртранснафта» остановила прокачку нефти РФ по южной ветке трубопровода «Дружба» в направлении Венгрии, Чехии и Словакии. Это связано с тем, что Россия не может провести платёж за транзит в условиях санкций ЕС. Об этом 9 августа сообщает РИА Новости, ссылаясь на советника президента «Транснефти» Игоря Демина.



Полная остановка прокачки нефти по южной ветке в эти европейский страны произошла 4 августа в 6:10 утра. При этом транзит через Белоруссию в адрес Польши и Германии продолжается, заявил собеседник агентства.