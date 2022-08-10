Ленинградская симфония Шостаковича в исполнении звезд заставила замереть Стрелку Васильевского острова

Звезды театра и музыки — Константин Хабенский, Светлана Крючкова, Андрей Кончаловский, Алексей Гуськов, симфонический Оркестр под управлением Юрия Башмета и другие известные артисты стали участниками памятного концерта «Ленинградская симфония на берегах Невы».

Представление на уличной сцене, в котором поэзия и музыка сплелись с архитектурой города и световым шоу, срежиссировал Виктор Крамер. А художник по свету Иван Виноградов задействовал 871 прожектор на Стрелке Васильевского острова — по числу блокадных дней. Концерт на Стрелке заставил центр города ненадолго замереть - частью представления стало поднятие пролетов Дворцового моста.

Основу концерта составила Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича, 80-летие с исполнения которой в блокадном Ленинграде в 1942 году отмечается 9 августа. В тот день в годы Великой Отечественной войны музыканты оркестра Ленинградского радиокомитета под управлением Карла Элиасберга и те, кто мог, из последних сил, играть на музыкальных инструментах, вышли на сцену Большого зала Филармонии. Эта страница вошла в историю как пример величайшего мужества артистов.



«Седьмая симфония, она же «Ленинградская», в русской музыкальной культуре — единственное произведение, которое стало само себе памятником, и об этом знают во всем мире, — поделился участник концерта Алексей Гуськов. — Как Моцарта Реквием или [Гайдна] «Прощальная» симфония, когда музыканты уходят. Нереально мощное произведение».