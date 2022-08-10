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    Музыка

    Ленинградская симфония Шостаковича в исполнении звезд заставила замереть Стрелку Васильевского острова

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    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

    Звезды театра и музыки — Константин Хабенский, Светлана Крючкова, Андрей Кончаловский, Алексей Гуськов, симфонический Оркестр под управлением Юрия Башмета и другие известные артисты стали участниками памятного концерта «Ленинградская симфония на берегах Невы».

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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    Представление на уличной сцене, в котором поэзия и музыка сплелись с архитектурой города и световым шоу, срежиссировал Виктор Крамер. А художник по свету Иван Виноградов задействовал 871 прожектор на Стрелке Васильевского острова — по числу блокадных дней. Концерт на Стрелке заставил центр города ненадолго замереть - частью представления стало поднятие пролетов Дворцового моста.

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    Основу концерта составила Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича, 80-летие с исполнения которой в блокадном Ленинграде в 1942 году отмечается 9 августа. В тот день в годы Великой Отечественной войны музыканты оркестра Ленинградского радиокомитета под управлением Карла Элиасберга и те, кто мог, из последних сил, играть на музыкальных инструментах, вышли на сцену Большого зала Филармонии. Эта страница вошла в историю как пример величайшего мужества артистов.

    «Седьмая симфония, она же «Ленинградская», в русской музыкальной культуре — единственное произведение, которое стало само себе памятником, и об этом знают во всем мире, — поделился участник концерта Алексей Гуськов. — Как Моцарта Реквием или [Гайдна] «Прощальная» симфония, когда музыканты уходят. Нереально мощное произведение».

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    Петербург вспоминает эту дату целым рядом культурных событий: так, выставка, научная конференция и концерт, на котором также звучит Седьмая симфония Шостаковича, проходят в самом Большом зале Филармонии.

    Под это же сочинение в ночь с 8 на 9 августа развели Дворцовый мост в рамках проекта «Поющие мосты». Днем 9 августа на Невском проспекте музыка Шостаковича звучала из репродукторов. Также запись произведения включали в памятном зале монумента защитникам Ленинграда.

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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