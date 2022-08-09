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    «Ленинградская» симфония Шостаковича звучала на Невском проспекте

    1985
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    Администрация Центрального района

    Седьмая симфония композитора Дмитрия Шостаковича прозвучала из репродукторов на Невском проспекте Петербурга. Ровно 80 лет назад её впервые исполнили в блокадном Ленинграде.

    Видеозапись, на которой запечатлены пешеходы, следующие по улице под звуки знаменитого музыкального произведения, 9 августа появилась в Telegram-канале Центрального района города.

    Напомним, сегодня на стрелке Васильевского острова пройдёт концерт «Ленинградская симфония на берегах Невы» — сочинение исполнит Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета. В нём примут участие Константин Хабенский, Светлана Крючкова, Владимир Ильин, Андрей Кончаловский, Алексей Гуськов, Евгений Ткачук и Вита Корниенко, в качестве ведущих выступят Дарья Златопольская и Андрей Малахов. Начало — в 21:30, на время концерта Дворцовый мост будет разведён. Представление также будут транслировать по телеканалам «Россия 1» и «Россия. Культура» в 23:45.

    Ещё один концерт состоится в Большом зале Филармонии — в том месте, где состоялась премьера «Ленинградской» симфонии. Также можно будет побывать на выставке. Публике, в числе других уникальных экспонатов, покажут предметы, принадлежавшие дирижеру Карлу Элиасбергу, под чьим управлением состоялось историческое исполнение.

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