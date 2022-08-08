Петербург отметит 80-летие исполнения Ленинградской симфонии на Стрелке и в Филармонии

Во-первых, на Стрелке Васильевского острова 9 августа пройдет концерт «Ленинградская симфония на берегах Невы» — бессмертное сочинение исполнят Всероссийский Юношеский Симфонический Оркестр под управлением Юрия Башмета. В концерте примут участие Константин Хабенский, Светлана Крючкова, Владимир Ильин, Андрей Кончаловский, Алексей Гуськов, Евгений Ткачук и Вита Корниенко, а ведущими станут Дарья Златопольская и Андрей Малахов. Концерт будет сопровождать световое и визуальное шоу, режиссером которого выступил Виктор Крамер. А для гостей — уже, к сожалению, немногочисленных ветеранов Великой Отечественной войны, защитников и жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла — будет установлен сидячий партер. Вход на площадь позади него — свободный. Начало — в 21:30, на время концерта и на время его репетиции (накануне концерта, 8 августа в 21.00) будет разведен Дворцовый мост. Те, кто не пойдет на концерт «живьем», смогут посмотреть его по телеканалам «Россия 1» и «Россия Культура» в 23:45.

Второй концерт пройдет, естественно, в Большом зале Филармонии — на том же самом месте, где состоялось историческое событие. Там в рамках проекта «Партитура памяти» пройдет не только концерт, на котором сводный Академический симфонический оркестр филармонии исполнит Седьмую симфонию под управлением Николая Алексеева (а слово перед концертом произнесет доктор исторических наук, исследователь Юлия Кантор), но и откроется выставка. Она будет основана на уникальных экспонатах и документах, большинство которых экспонируется впервые. Кроме того, посетитель увидит географию премьер 1942 года благодаря карте, на которой отмечены города, где симфония исполнялась 80 лет назад. Публике покажут предметы, принадлежавшие дирижеру Карлу Элиасбергу, под чьим управлением состоялось историческое исполнение. Будет инструмент и костюм одного из музыкантов, черновик выступления Шостаковича на Ленинградском радио, его письма матери. Одной из реликвий выставки станет партитура Седьмой симфонии, начатая Шостаковичем в Ленинграде и завершенная в декабре 1941 года в Куйбышеве, а также партитура, по которой в июле 1942 года дирижировал Евгений Мравинский, находившийся с филармоническим оркестром в Новосибирске. К выставке пройдет научная конференция (9 августа в 10:00). Начало концерта — в 20:00 9 августа.