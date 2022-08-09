На Васильевском острове автобусная пробка: в центре ждут Седьмую симфонию

Перед концертом в честь юбилея Седьмой симфонии общественный транспорт в Петербурге сменил трассы, но не избежал вечерних пробок 9 августа.
Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
За два часа до начала мероприятия на стрелке Васильевского острова на 1-й линии выстроилась автобусная очередь. Перед поворотом на Университетскую набережную, попавшую в список дорожных ограничений, прохожие насчитали восемь маршрутов, некоторые — полупустые.
Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», Университетская набережная стоит в обоих направлениях между Благовещенским мостом и 1-й линией В. О. В сторону моста загружена набережная Лейтенанта Шмидта, через Неву с ветерком также не проехать.
По данным «Организатора перевозок», 9 августа сменили трассы автобусы № 7, 10, 24 и 191 и троллейбусы № 1, 7, 10 и 11. Обо всех изменениях и сроках перекрытий, связанных с концертом в честь 80-летия со дня премьеры Симфонии № 7 Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде, читайте здесь.