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    На Васильевском острове автобусная пробка: в центре ждут Седьмую симфонию

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    Перед концертом в честь юбилея Седьмой симфонии общественный транспорт в Петербурге сменил трассы, но не избежал вечерних пробок 9 августа.

    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

    За два часа до начала мероприятия на стрелке Васильевского острова на 1-й линии выстроилась автобусная очередь. Перед поворотом на Университетскую набережную, попавшую в список дорожных ограничений, прохожие насчитали восемь маршрутов, некоторые — полупустые.

    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

    По данным сервиса «Яндекс.Пробки», Университетская набережная стоит в обоих направлениях между Благовещенским мостом и 1-й линией В. О. В сторону моста загружена набережная Лейтенанта Шмидта, через Неву с ветерком также не проехать.

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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    Фото: Скриншот «Яндекс.Карт»
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    По данным «Организатора перевозок», 9 августа сменили трассы автобусы № 7, 10, 24 и 191 и троллейбусы № 1, 7, 10 и 11. Обо всех изменениях и сроках перекрытий, связанных с концертом в честь 80-летия со дня премьеры Симфонии № 7 Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде, читайте здесь.

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Скриншот «Яндекс.Карт»

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