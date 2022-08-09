Седьмая симфония перекроет улицы, разведет мост и изменит трассы автобусов в центре Петербурга

Вечером 9 августа в Петербурге состоится концерт в честь 80-летия со дня премьеры Симфонии № 7 Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде. С 17 часов в центре города начнут перекрывать движение, а позже разведут Дворцовый мост. Автобусы и троллейбусы пойдут в обход.
С 17:00 9 августа до 0:30 10 августа будет перекрыто движение транспорта по Дворцовому мосту, Биржевой площади, Университетской набережной и набережной Макарова. С 22:00 до 23:30 Дворцовый мост будет разведен.
С 21:00 до 0:30 для транспорта закроют Дворцовый проезд, Дворцовую и Адмиралтейскую набережные и Невский проспект от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта.
По данным «Организатора перевозок», в связи с перекрытиями изменятся трассы автобусов № 7, 10, 24 и 191 и троллейбусов № 1, 7, 10 и 11.
Автобусы проследуют:
- № 7 — от конечной остановки «Площадь Восстания» по Невскому проспекту, Малой Морской улице (обратно по Большой Морской), Исаакиевской площади, Конногвардейскому бульвару, площади Труда, Благовещенскому мосту, Университетской набережной, Кадетской и 1-й линиям В.О., Большому проспекту В.О. и далее по действующей трассе;
- № 10 — от конечной «Балтийский вокзал» по действующей трассе до Исаакиевской площади, затем по Исаакиевской, Конногвардейскому бульвару, площади Труда, Благовещенскому мосту, Университетской набережной, Кадетской и 1-й линиям В.О. и далее по действующей трассе;
- № 24 — от конечной «Хасанская улица» по действующей трассе до Невского проспекта, далее по Невскому, Малой Морской улице (обратно по Большой Морской), Исаакиевской площади, Конногвардейскому бульвару, площади Труда, Благовещенскому мосту, набережной Лейтенанта Шмидта, 8–9-й линиям В.О. (обратно — по Кадетской и 1-й линиям В.О., Университетской набережной и Благовещенскому мосту) до конечной остановки «Станция метро "Василеостровская"»;
- № 191 — от конечной «Река Оккервиль» по действующей трассе до Невского проспекта, далее по Невскому, Малой Морской улице (обратно по Большой Морской), Исаакиевской площади, Конногвардейскому бульвару, площади Труда, Благовещенскому мосту, Университетской набережной, Кадетской и 1-й линиям В.О. и далее по действующей трассе.
Троллейбусы пойдут:
- № 1 и № 7 — от конечных остановок «Улица Маршала Тухачевского» и «Таллинская улица» соответственно по действующей трассе до Малой Морской улицы с разворотом через Адмиралтейский проспект (9 июля с 21:00 — до площади Труда);
- № 10 — от конечной «Конногвардейский бульвар» по Конногвардейскому бульвару, Исаакиевской площади, Малой Морской улице, Невскому проспекту и далее по действующей трассе до конечной «Новгородская улица»;
- № 11 — от конечной «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до Кадетской и 1-й линий В.О., далее через Тучков мост до конечной остановки «Съезжинская улица».