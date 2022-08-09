Седьмая симфония перекроет улицы, разведет мост и изменит трассы автобусов в центре Петербурга

Вечером 9 августа в Петербурге состоится концерт в честь 80-летия со дня премьеры Симфонии № 7 Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде. С 17 часов в центре города начнут перекрывать движение, а позже разведут Дворцовый мост. Автобусы и троллейбусы пойдут в обход.



С 17:00 9 августа до 0:30 10 августа будет перекрыто движение транспорта по Дворцовому мосту, Биржевой площади, Университетской набережной и набережной Макарова. С 22:00 до 23:30 Дворцовый мост будет разведен.