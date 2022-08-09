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    В Крыму звучали взрывы: что известно

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    В Сакском районе Крыма людей эвакуировали из домов неподалеку от места взрывов

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    Граждан оповещают об эвакуации в Сакском районе Крыма, где произошла серия взрывов в районе аэродрома у Новофёдоровки 9 августа.

    «У нас сейчас оповещение граждан идет об эвакуации», — сказал собеседник ТАСС в единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) района. Ранее очевидцы выложили в сеть видео, на котором слышно, как в городе воют сирены.

    Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, приняты меры по выставлению периметра оцепления в 5-километровой зоне: ограждения, экипажи ГИБДД и пешие патрули с целью исключить ранения местных жителей. МЧС следит за возгораниями.

    «Гражданские при взрывах в Новофедоровке не пострадали. Эвакуировано порядка 30 человек из близлежащих домов. Люди будут расселены в пансионатах и гостиницах. Обеспечены питанием. По периметру аэродрома выставлено оцепление», — написал советник главы Крыма Олег Крючков в своем телеграм-канале.

    Взрывы в районе Новофёдоровки раздались около 15:00. Перепуганные туристы начали покидать пляжи и уезжать из поселка. К месту ЧП направлены бригады скорой помощи и санавиация. Минобороны позже сообщило, что взрывы на территории аэродрома произошли из-за детонации нескольких авиационных боеприпасов на обвалованной площадке хранения. В результате ЧП, по данным военного ведомства, никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена.

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