В Сакском районе Крыма людей эвакуировали из домов неподалеку от места взрывов

Граждан оповещают об эвакуации в Сакском районе Крыма, где произошла серия взрывов в районе аэродрома у Новофёдоровки 9 августа.

«У нас сейчас оповещение граждан идет об эвакуации», — сказал собеседник ТАСС в единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) района. Ранее очевидцы выложили в сеть видео, на котором слышно, как в городе воют сирены.

Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, приняты меры по выставлению периметра оцепления в 5-километровой зоне: ограждения, экипажи ГИБДД и пешие патрули с целью исключить ранения местных жителей. МЧС следит за возгораниями.