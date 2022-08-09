В крымском городе Саки рядом с Новофёдоровкой воют сирены

В Крыму завыли сирены в городе Саки, который находится рядом с поселком Новофедоровка, где 9 августа раздалось несколько взрывов. ЧП произошло в районе, где расположен военный аэродром.

Взрывы в районе Новофёдоровки раздались около 15:00. Перепуганные туристы начали покидать пляжи и уезжать из поселка. К месту ЧП направлены бригады скорой помощи и санавиация. Также туда выехал глава республики Сергей Аксенов.

Минобороны позже сообщило, что взрывы на территории аэродрома произошли из-за детонации нескольких авиационных боеприпасов на обвалованной площадке хранения. В результате взрыва, по данным военного ведомства, никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена.

