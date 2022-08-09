В крымском городе Саки рядом с Новофёдоровкой воют сирены

В Крыму завыли сирены в городе Саки, который находится рядом с поселком Новофедоровка, где 9 августа раздалось несколько взрывов. ЧП произошло в районе, где расположен военный аэродром.
Взрывы в районе Новофёдоровки раздались около 15:00. Перепуганные туристы начали покидать пляжи и уезжать из поселка. К месту ЧП направлены бригады скорой помощи и санавиация. Также туда выехал глава республики Сергей Аксенов.
Минобороны позже сообщило, что взрывы на территории аэродрома произошли из-за детонации нескольких авиационных боеприпасов на обвалованной площадке хранения. В результате взрыва, по данным военного ведомства, никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена.
Ассоциация туроператоров России сообщила, что среди туристов пострадавших также нет. Местные жители за медицинской помощью не обращались.