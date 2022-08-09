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    Петербуржцев начали набирать в общественный штаб по реновации

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    В Петербурге стартовал прием заявок от претендентов в состав Общественного штаба по реновации. Об этом 9 августа в своем телеграм-канале объявил спикер Заксобрания города Александр Бельский.

    Стать претендентом может любой совершеннолетний житель Петербурга. Необходимо заполнить анкету и отправить ее на электронную почту: shtab@assembly.spb.ru. Заявки принимаются до 24 августа.

    Голосование за кандидатов пройдёт на сайте Законодательного собрания.

    Штаб был создан по инициативе Бельского. Предполагается, что туда войдут профильные чиновники, депутаты и активисты от районов. Функция штаба — мониторинг ситуации по программе комплексного развития жилых территорий (КРТ), закон о которой вызвал переполох среди горожан, и медиатора между чиновниками и населением.

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