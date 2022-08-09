Петербуржцев начали набирать в общественный штаб по реновации

В Петербурге стартовал прием заявок от претендентов в состав Общественного штаба по реновации. Об этом 9 августа в своем телеграм-канале объявил спикер Заксобрания города Александр Бельский.



Стать претендентом может любой совершеннолетний житель Петербурга. Необходимо заполнить анкету и отправить ее на электронную почту: shtab@assembly.spb.ru. Заявки принимаются до 24 августа.



Голосование за кандидатов пройдёт на сайте Законодательного собрания.

