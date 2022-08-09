Залечь на дно в Котлине. В деле о жесткой посадке самолета Piper появились потерпевшие

Кронштадтский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Валерия Калашникова. Это тот самый пилот, посадивший самолет Piper с отказавшим двигателем на берегу Котлина. Ему вменяют выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 9 августа, вину Калашников не признал, просил в удовлетворении ходатайства следователя отказать. Адвокат сообщил, что требование о заключении под стражу не обосновано и не мотивировано, доводы объективными доказательствами не подтверждены.



В ходе заседания выяснилось, что в самолете Калашников был не один, как утверждали ранее правоохранительные органы, прокуратура, МЧС. По данным следствия, вечером 4 августа он за 12 400 рублей проводил экскурсионный полет для 40-летнего мужчины и его 35-летней спутницы. Из-за технической неисправности двигателя прогулка закончилась раньше — Калашников дотянул до берега залива и воткнул самолет носом в мокрый песок. В результате женщина получила ушибы и ссадины. На месте пара, видимо, решила не задерживаться, поэтому просто исчезла из официальных релизов.

